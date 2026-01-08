Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 08:08

Власти рассказали о судьбе известного слона-убийцы

Убивший десятки человек слон Дхурбе был взят под контроль властями Непала

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Слон по кличке Дхурбе, который в 2010-х годах убил несколько десятков человек в Непале, до сих пор жив и находится под контролем властей, заявил РИА Новости старший директор совета по туризму Непала Мани Ламичане. По его словам, животное содержится на специальной контролируемой территории, где за ним ведется постоянное наблюдение.

Он на контролируемой территории, за ним наблюдают. Раньше он был неуправляемым, но власти его поймали и контролируют. Так что Дхурбе на людей больше не нападает, и в джунглях [национального парка Читван] можно наслаждаться отдыхом, — сказал чиновник.

Слон получил всемирную известность в начале прошлого десятилетия. Он лишил жизни от 10 до 20 местных жителей, чьи поселения располагались рядом с национальным парком Читван. Для его поимки даже привлекались военные подразделения.

Ранее турист в Индии получил тяжелые травмы после нападения слона, когда попытался сделать с ним селфи. Этот инцидент произошел в штате Карнатака. Мужчина проник в запретную зону возле лесопарка, расположенного рядом с индуистским храмом. Там он встретил дикого слона. По словам одного из очевидцев, животное в тот момент спокойно ело морковь на обочине дороги. Яркая вспышка от камеры туриста испугала слона. На видеозаписях, сделанных другими посетителями, видно, как слон начинает преследовать мужчину. Тот пытается убежать, но спотыкается и падает лицом на асфальт. Животное несколько раз наступает на него ногами. Несмотря на серьезные травмы, пострадавшему удалось выжить.

Азия
слоны
животные
убийства
Непал
