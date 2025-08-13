Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 августа 2025 в 14:21

Разъяренный слон затоптал туриста из-за вспышки на телефоне

В Индии слон растоптал мужчину, попытавшегося сделать с ним селфи

Фото: Cover Images/Global Look Press

В индийском штате Карнатака слон напал на туриста, пытавшегося сделать с ним селфи, передает Daily Mail. Мужчина проник в запретную зону лесопарка возле индуистского храма и столкнулся с диким животным. Пострадавший чудом выжил и получил тяжелые травмы.

На кадрах, снятых посетителями заповедника, видно, как слон гонится за нарушителем. Турист побежал, но споткнулся и упал лицом на асфальт. Животное несколько раз наступило на него.

По словам одного из очевидцев, слон в тот момент ел морковь на обочине дороги, когда к нему приблизился мужчина. Турист хотел сделать фото, но яркая вспышка камеры испугала дикое животное. Пострадавшего доставили в больницу. Кроме того, его оштрафовали и обязали записать видео с извинениями, в котором он признал, что нарушил правила безопасности.

Ранее в Южной Африке слон насмерть затоптал миллионера и совладельца частного заповедника. Мужчина пытался перегнать стадо, когда одно из животных внезапно стало агрессивным. Разъяренный слон пронзил его бивнями и несколько раз наступил, прежде чем сотрудники успели подоспеть. У мужчины остались супруга и трое детей.

