Разъяренный слон затоптал туриста из-за вспышки на телефоне

В индийском штате Карнатака слон напал на туриста, пытавшегося сделать с ним селфи, передает Daily Mail. Мужчина проник в запретную зону лесопарка возле индуистского храма и столкнулся с диким животным. Пострадавший чудом выжил и получил тяжелые травмы.

На кадрах, снятых посетителями заповедника, видно, как слон гонится за нарушителем. Турист побежал, но споткнулся и упал лицом на асфальт. Животное несколько раз наступило на него.

По словам одного из очевидцев, слон в тот момент ел морковь на обочине дороги, когда к нему приблизился мужчина. Турист хотел сделать фото, но яркая вспышка камеры испугала дикое животное. Пострадавшего доставили в больницу. Кроме того, его оштрафовали и обязали записать видео с извинениями, в котором он признал, что нарушил правила безопасности.

Ранее в Южной Африке слон насмерть затоптал миллионера и совладельца частного заповедника. Мужчина пытался перегнать стадо, когда одно из животных внезапно стало агрессивным. Разъяренный слон пронзил его бивнями и несколько раз наступил, прежде чем сотрудники успели подоспеть. У мужчины остались супруга и трое детей.