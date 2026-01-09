Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщили в Государственном департаменте. Центральными темами встречи стали украинский конфликт и вопросы арктической безопасности.

Два лидера поговорили о продолжающихся усилиях США по прекращению войны между Россией и Украиной путем переговоров. Они также обсудили значение безопасности Арктики для всех стран — членов Североатлантического альянса, — сказано в сообщении.

Ранее Рубио назвал Соединенные Штаты единственной силой, способной добиться урегулирования украинского конфликта, поскольку Вашингтон ведет диалог со всеми сторонами. Он подчеркнул, что долгосрочные последствия текущей ситуации будут драматичными и для Украины, и для России, что и определяет вовлеченность американской администрации.

Также Рубио рассказал, что окончательное решение об урегулировании конфликта на Украине будут принимать Москва и Киев, а не Вашингтон. По его словам, Белый дом в мирном процессе исходит именно из этой позиции. Госсекретарь указал, что конфликты, как правило, заканчиваются по одному из двух сценариев: либо капитуляцией, либо дипломатическим урегулированием.