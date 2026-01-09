Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 21:07

Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику

Марко Рубио Марко Рубио Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, сообщили в Государственном департаменте. Центральными темами встречи стали украинский конфликт и вопросы арктической безопасности.

Два лидера поговорили о продолжающихся усилиях США по прекращению войны между Россией и Украиной путем переговоров. Они также обсудили значение безопасности Арктики для всех стран — членов Североатлантического альянса, — сказано в сообщении.

Ранее Рубио назвал Соединенные Штаты единственной силой, способной добиться урегулирования украинского конфликта, поскольку Вашингтон ведет диалог со всеми сторонами. Он подчеркнул, что долгосрочные последствия текущей ситуации будут драматичными и для Украины, и для России, что и определяет вовлеченность американской администрации.

Также Рубио рассказал, что окончательное решение об урегулировании конфликта на Украине будут принимать Москва и Киев, а не Вашингтон. По его словам, Белый дом в мирном процессе исходит именно из этой позиции. Госсекретарь указал, что конфликты, как правило, заканчиваются по одному из двух сценариев: либо капитуляцией, либо дипломатическим урегулированием.

Марко Рубио
Марк Рютте
Украина
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка едва не выпрыгнула из салона такси из-за панической атаки
Хабаровский суд отправил под домашний арест напавшего на приставов мужчину
В Сосновом Бору домашняя собака набросилась на лошадь
На Украине запретили использование программ одной российской компании
Эксперт объяснил опасность открытого Wi-Fi
Рубио и Рютте обсудили Украину и Арктику
Стало известно об успехах России в выпуске подшипников
«Промучилась всю ночь»: Слава пожаловалась на тяжелую болезнь
ЕС одобрил одну сделку с Южной Америкой после 25 лет переговоров
Крупнейший айсберг планеты может исчезнуть за считаные дни
Озвучена дата заседания по аресту Бутягина в Польше
В результате атаки ВСУ на автобус пострадали четыре человека
В Иране озвучили число жертв массовых погромов
ПВО сбила восемь БПЛА над четырьмя российскими регионами
В Европе запретили популярные российские блюда
Кардиолог назвала указывающие на внезапную остановку сердца признаки
Сразу два украинских министра подали в отставку
Бастрыкин поручил СКР проверить снос здания ВНИИБ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.