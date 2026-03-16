16 марта 2026 в 13:09

Москалькова передала в зону СВО технику и гуманитарную помощь

Москалькова направила в зону СВО груз с техников и оборудованием для бойцов

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Зубков отправили в зону СВО фуру с техникой и оборудованием для бойцов, сообщает ТАСС. Груз сформирован по конкретным запросам военнослужащих и их семей и будет передан в ДНР и ЛНР при участии сотрудников аппарата омбудсмена и региональных уполномоченных.

Груз собирается не хаотично. Мы получаем письма от бойцов, от членов семей и по запросу составляем перечень всего необходимого, — пояснила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует предпринять активные усилия по возвращению семи жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины. По словам омбудсмена, к настоящему моменту на родину уже удалось доставить 158 жителей приграничного региона.

До этого Москалькова информировала, что трое жителей Курской области, находившихся в заложниках на территории Украины, возвращены на родину. Она уточнила, что освобождены мужчина, а также бабушка с внучкой.

Татьяна Москалькова
СВО
посылки
техника
Военэксперт ответил, кто стоит за массированными ударами ВСУ по Москве
Лавров призвал остановить убийства мирных жителей на Ближнем Востоке
Пропавшего неделю назад подростка из Бокситогорска нашли
В КСИР раскрыли одну особенность нового удара по Израилю
«Не открою секрет»: Лавров раскрыл договоренность с Кенией в сфере миграции
В Иране раскрыли коварные планы США и Израиля по возможному перемирию
Ветеринар рассказала, как подготовить кошку к прогулкам
Лавров назвал перспективное направление сотрудничества России и Кении
Иран провернул крупнейшую кибератаку на США
Лавров не увидел просвета в одном вопросе на Ближнем Востоке
Киев заявил ЕС, что начал чинить «Дружбу»
Жена горнолыжника Бугаева раскрыла секрет его триумфа на Паралимпиаде
Военэксперт объяснил, почему на самом деле Трамп отказался от помощи ВСУ
Гуцул раскрыла коварные планы властей Молдавии на Гагаузию
«Не особенно важно»: политолог о призыве Трампа к НАТО помочь с Ираном
Все организованные российские туристы эвакуировались из Дубая
В Звенигороде простились с двумя утонувшими в реке мальчиками
Врач назвала упражнения, опасные для людей старшего возраста
В МИД Ирана указали, чего никогда не простят США
В Новосибирской области исключили дефицит мяса из-за заболеваний скота
Дальше
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

