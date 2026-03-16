Москалькова передала в зону СВО технику и гуманитарную помощь Москалькова направила в зону СВО груз с техников и оборудованием для бойцов

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и глава фонда «Добровольцы Донбасса» Вячеслав Зубков отправили в зону СВО фуру с техникой и оборудованием для бойцов, сообщает ТАСС. Груз сформирован по конкретным запросам военнослужащих и их семей и будет передан в ДНР и ЛНР при участии сотрудников аппарата омбудсмена и региональных уполномоченных.

Груз собирается не хаотично. Мы получаем письма от бойцов, от членов семей и по запросу составляем перечень всего необходимого, — пояснила Москалькова.

Ранее сообщалось, что Москалькова планирует предпринять активные усилия по возвращению семи жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины. По словам омбудсмена, к настоящему моменту на родину уже удалось доставить 158 жителей приграничного региона.

До этого Москалькова информировала, что трое жителей Курской области, находившихся в заложниках на территории Украины, возвращены на родину. Она уточнила, что освобождены мужчина, а также бабушка с внучкой.