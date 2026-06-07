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07 июня 2026 в 09:09

ВСУ начали применять бутылки-«двойники» на линии фронта

ВСУ начали использовать бутылки из-под воды для маскировки взрывных устройств

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Военнослужащие ВСУ начали маскировать взрывные устройства под пластиковые бутылки из-под воды, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Их нельзя трогать руками, поскольку содержимое внутри требует крайне осторожного обращения во избежание детонации.

Речь идет о прозрачной пластиковой бутылке, которая состоит из двух частей. Они, в свою очередь, соединяются между собой резьбой, скрытой под этикеткой, — рассказали в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что российские удары беспилотниками по логистической цепи между Харьковом и Сумами заставили ВСУ менять маршруты переброски военной техники. Из-за успешных действий российских операторов БПЛА доставка военной техники из одного областного центра в другой теперь осуществляется через Полтавскую область.

До этого сообщалось, что несколько расчетов элитного украинского подразделения беспилотных систем «Скифские грифоны» были ликвидированы ударами фугасных авиабомб на Запорожском направлении. Вместе с расчетами было уничтожено и все специальное оборудование.

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