Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян Москалькова заявила о планах добиваться возвращения остающихся на Украине курян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова планирует предпринять активные усилия по возвращению семи жителей Курской области, которые все еще находятся на территории Украины. Омбудсмен в Telegram-канале сообщила, что к настоящему моменту на родину уже удалось доставить 158 жителей приграничного региона.

На сегодняшний день нам удалось вернуть 158 курян. Они снова со своими семьями, в родном доме. Но работа не завершена: еще 7 наших граждан остаются на Украине. Мы не остановимся, пока не вернем их всех, — написала Москалькова.

До этого Москалькова информировала, что трое жителей Курской области, находившихся в заложниках на территории Украины, возвращены на родину. Она уточнила, что освобождены мужчина, а также бабушка с внучкой.

Ранее она заявила об усилении политического преследования русскоязычных граждан со стороны Киева. Омбудсмен также отметила, что давление оказывается и на Украинскую православную церковь. Вместе с этим российские военнопленные по-прежнему подвергаются жестокому обращению, что противоречит нормам Женевских конвенций.