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07 июня 2026 в 12:29

Развожаев сообщил, где в Севастополе можно купить бензин

Развожаев: свободная продажа бензина АИ-92 идет на трех АЗС в Севастополе

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Свободная продажа бензина марки АИ-92 в Севастополе открылась на трех автозаправочных станциях, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в канале МАКС. Он уточнил, что в сети ТЭС заправка продолжается только по QR-кодам.

С 12:00 на трех заправках «Атан» будет в свободной продаже бензин марки АИ-92: АЗС 67 ул Хрусталева 74 Г, АЗС 81 ул Хрусталева 62, АЗС 161 с. Гончарное ул. Дрыгина 16, — написал Развожаев.

Ранее Развожаев сообщил, что топливо для города закуплено в достаточном количестве и власти планируют наращивать поставки. Согласно данным, которые привели чиновники в ходе аппаратного совещания, в Севастополе запас топлива для обеспечения городских нужд сформирован на 1,5 месяца.

Также сообщалось, что в Крыму запустили интерактивную карту наличия бензина на АЗС — она опубликована на сайте регионального Минтопа. Жители могут в любой момент проверить, где есть топливо. Глава республики Сергей Аксенов уточнил, что карта охватывает все муниципалитеты.

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Севастополь
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