«Другого уже не дано»: Володин указал на возможности Зеленского

«Другого уже не дано»: Володин указал на возможности Зеленского Володин: Зеленскому другого уже не дано, кроме написания писем

Президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным президентом, которому, кроме написания писем, больше ничего не дано, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он также охарактеризовал Зеленского как лидера террористического киевского нацистского режима.

Зеленский — нелегитимный президент. А то, что он письма пишет, ему, наверное, другого уже не дано, — сказал Володин.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, адресованное президенту России Путину, в котором предложил провести встречу в третьей стране с целью обсуждения способов урегулирования конфликта. Комментируя данное предложение, пресс‑секретарь главы РФ Дмитрий Песков указал, что для проведения переговоров Зеленский может в любой момент приехать в Москву.

Позже бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Зеленский не является ни субъектом, ни предметом для переговоров. По его мнению, диалог следует вести только с США и Европой, которые его поддерживают.