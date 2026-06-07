В Федерации гимнастики РФ подтвердили смерть тренера Вячеслава Селифанова

В пресс-службе Федерации гимнастики России подтвердили смерть заслуженного тренера РФ Вячеслава Селифанова. Он был обладателем Кубка СССР 1974 года и мастером спорта международного класса.

Вячеслав Сергеевич был гимнастом редчайшего таланта, входившим в состав сборной СССР в ее «золотой период». Завершив выступления на помосте, он продолжил дело своего великого наставника Дмитрия Державина, в конце семидесятых он пришел в знаменитый зал «Динамо» в Петровском парке, навсегда связав свою судьбу с этим клубом. <..> Для каждого, кто был с ним знаком, он останется в памяти как преданный, надежный и бесконечно добрый друг, — заявили в Федерации.