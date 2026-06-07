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07 июня 2026 в 13:43

В Федерации гимнастики РФ подтвердили смерть тренера Вячеслава Селифанова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В пресс-службе Федерации гимнастики России подтвердили смерть заслуженного тренера РФ Вячеслава Селифанова. Он был обладателем Кубка СССР 1974 года и мастером спорта международного класса.

Вячеслав Сергеевич был гимнастом редчайшего таланта, входившим в состав сборной СССР в ее «золотой период». Завершив выступления на помосте, он продолжил дело своего великого наставника Дмитрия Державина, в конце семидесятых он пришел в знаменитый зал «Динамо» в Петровском парке, навсегда связав свою судьбу с этим клубом. <..> Для каждого, кто был с ним знаком, он останется в памяти как преданный, надежный и бесконечно добрый друг, — заявили в Федерации.

Прощание с Вячеславом Сергеевичем Селифановым состоится 8 июня на Лайковском кладбище в Одинцовском городском округе Московской области. Церемония начнется в 12:00, отпевание запланировано на 12:30.

До этого сообщалось, что он получил смертельную травму, попав под мотоцикл 3 июня в центре Москвы, когда переходил улицу с супругой по регулируемому пешеходному переходу. Авария произошла около 23:00 на пересечении Звенигородского шоссе с 2-й Звенигородской улицей.

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