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04 июня 2026 в 16:59

В Москве мотоциклист насмерть сбил заслуженного тренера по гимнастике

MK.ru: мотоциклист сбил насмерть заслуженного тренера по гимнастике Селифанова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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MK.ru сообщает, что заслуженный тренер России по гимнастике Вячеслав Селифанов получил смертельную травму, попав под мотоцикл 3 июня в центре Москвы. По данным издания, 72-летний наставник переходил улицу с супругой по регулируемому пешеходному переходу, когда светофор начал мигать зеленым, в них врезался мотоциклист.

В газете уточнили, что авария произошла около 23:00 на пересечении Звенигородского шоссе с 2-й Звенигородской улицей. Как выяснил MK.ru, супруга тренера не пострадала, основной удар принял на себя Селифанов.

По данным издания, мотоциклист сломал ногу, после оказания помощи его отпустили домой. MK.ru сообщает, что мужчина настаивает на своей невиновности, он уверяет, что двигался на зеленый сигнал светофора и не успел среагировать на пешеходов.

Ранее представитель бывшего защитника сборной России Федора Кудряшова Елена Болотова сообщила, что спортсмена готовят к операции после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Она отметила, что футболист был полностью экипирован.

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