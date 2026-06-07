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07 июня 2026 в 12:57

Гуров объяснил, почему российская молодежь не понимает релокантов

Гуров: релоканты говорят на чуждом для российской молодежи языке

Глава Росмолодежи Григорий Гуров Глава Росмолодежи Григорий Гуров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Граждане, покинувшие Россию, теряют контакт с внутренней повесткой страны, из-за чего их высказывания становятся чуждыми для подрастающего поколения, заявил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. По словам чиновника, релоканты воспроизводят смыслы и послания, которые отечественные юноши и девушки перестали понимать.

Мы видим, что они (релоканты. — NEWS.ru) становятся непонятны. Те нарративы, которые они воспроизводят, становятся непонятны молодым людям, потому что они совершенно живут в разной реальности, — сказал Гуров.

Ранее председатель регионального парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что в отношении релокантов, которые порочат Россию из-за границы, будет проведена проверка на наличие недвижимости и других активов на полуострове. Парламентарий также назвал абсолютно заслуженным законодательный механизм, предусматривающий арест имущества подобных граждан.

До этого Совфед России одобрил законодательный акт, который позволяет арестовывать имущество пребывающих за рубежом и допустивших административные правонарушения против интересов страны граждан. Нормативный документ начнет действовать с 1 сентября 2026 года.

Общество
Россия
Росмолодежь
релоканты
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