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07 июня 2026 в 13:15

Экс-президент Армении провел опасную параллель между Пашиняном и Зеленским

Кочарян: бесцеремонность и авантюризм роднят Пашиняна и Зеленского

Роберт Кочарян Роберт Кочарян Фото: Russian Look/Global Look Press
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян и украинский президент Владимир Зеленский демонстрируют поразительное сходство, особенно в пренебрежительном отношении к национальным интересам своих государств, заявил экс-президент Армении, лидер оппозиционного блока «Армения» и кандидат на пост главы правительства Роберт Кочарян. Он подчеркнул, что параллель с Зеленским является крайне уместной, поскольку обоих лидеров роднит авантюризм и бесцеремонность, передает ТАСС.

Сравнение с Зеленским вообще-то очень к месту. Они на самом деле очень похожи своим авантюризмом и беспардонным отношением к интересам собственной страны, — высказался политик.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что, выделив трибуну украинскому президенту на саммите ЕС, армянская сторона по сути дала разрешение использовать свою территорию для антироссийских заявлений. Он отметил, что присоединение Армении к Евросоюзу обернется для нее утратой возможности пользоваться масштабным общим пространством для движения товаров.

Кроме того, Пашинян сказал, что не обязан давать оценку каждому событию или высказыванию. Таким образом глава кабинета министров попытался объяснить свое молчание в ответ на антироссийские заявления Зеленского, прозвучавшие во время саммита в Ереване.

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Никол Пашинян
Владимир Зеленский
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