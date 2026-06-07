Удар по мосту, обстрел домов в Энергодаре: как ВСУ атакуют РФ 7 июня

Удар по мосту, обстрел домов в Энергодаре: как ВСУ атакуют РФ 7 июня

По данным Минобороны РФ, средства ПВО уничтожили 95 беспилотных летательных аппаратов. Из-за ночной атаки Вооруженных сил Украины поврежден мост в районе Чонгара, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. Также ВСУ ночью атаковали жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, заявили в пресс-службе администрации города. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало. Подробности — в материале NEWS.ru.

Силы ПВО уничтожили над Россией 95 дронов ВСУ в ночь на 7 июня

Средства противовоздушной обороны сбили за ночь 95 украинских беспилотников, сообщила пресс-служба Министерства обороны России. В частности, дроны уничтожили в 12 регионах России и над акваторией Черного моря.

«В течение ночи в период с 20:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Уточняется, что БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тульской и Ярославской областях. Кроме того, дроны нейтрализовали в Краснодарском крае, Московском регионе и в Крыму.

ВСУ обстреляли жилые дома в Энергодаре

ВСУ ночью атаковали жилую застройку города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщили в пресс-службе администрации города. Удары также наносились по гражданской инфраструктуре. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«Ночь в городе была очень напряженной. Были довольно интенсивные атаки на жилую застройку и по объектам гражданской инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года станция перешла в собственность Российской Федерации. Генерация на энергоблоках была остановлена в сентябре 2022 года, а с апреля 2024 года все блоки находятся в режиме холодного останова.

Фото: Социальные сети

Движение через АПП «Джанкой» временно закрыли после удара ВСУ

Движение через автомобильный пункт пропуска (АПП) «Джанкой» между Херсонской областью и Крымом временно перекрыли из-за повреждения моста в Чонгаре после удара ВСУ, написал глава Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сроки восстановления будут объявлены позже. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«В результате ночной атаки БПЛА повреждено мостовое полотно в районе н. п. Чонгар. В целях безопасности движение через АПП „Джанкой“ временно перекрыто. Проезд автотранспорта осуществляется через АПП „Армянск“ и АПП „Перекоп“. Профильные службы работают на месте. О сроках восстановления движения будет сообщено дополнительно», — написал Сальдо.

Также не менее 12 беспилотников ВСУ атаковали многоэтажку в одном из мирных населенных пунктов тыловой зоны Херсонской области, заявил старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным Грин. По его словам, в результате ударов здание сгорело полностью. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«По одному из населенных пунктов противник нанес порядка 12–13 ударов беспилотниками самолетного типа. Разбирали многоэтажное здание», — сказал военный.

Семь человек пострадали в населенных пунктах ДНР при 17 обстрелах ВСУ

Украинские войска за минувшие сутки 17 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Ранения получили семь гражданских лиц, в том числе двое детей. Повреждены 14 жилых домов, 11 объектов гражданской инфраструктуры, а также грузовые и легковые автомобили. Всего по территории республики было выпущено 26 боеприпасов. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«17 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины) зафиксировано <…> за прошедшие сутки. Поступили сведения о ранении семи гражданских лиц, в том числе двоих детей», — уточняется в публикации.

Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Девочка пострадала при атаке украинского дрона на Белгородскую область

Девочка получила ранения в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль в поселке Октябрьский Белгородского округа, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Ребенка доставили в детскую областную клиническую больницу. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

По словам Мирошника, у 12-летней пострадавшей диагностированы ранение глаза, а также множественные осколочные ранения предплечья и ног. Бригада скорой помощи оперативно госпитализировала девочку. Сейчас пострадавшая находится в больнице под наблюдением врачей.

Обломки дронов ВСУ повредили рейсовый автобус в Сочи

Обломки беспилотного летательного аппарата повредили рейсовый автобус в Хостинском районе Сочи, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. В транспортном средстве находились 15 человек, ответили в пресс-службе ведомства. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

«В результате взрывной волной выбиты стекла маршрутного автобуса, в котором находились 15 человек. Пострадавших нет», — говорится в публикации.

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