Не менее 12 дронов ВСУ атаковали многоэтажный дом в Херсонской области

Не менее 12 дронов ВСУ атаковали многоэтажный дом в Херсонской области

Не менее 12 беспилотников ВСУ атаковали многоэтажку в Херсонской области, заявил РИА Новости старший оператор БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной орденов Кутузова и Александра Невского дивизии с позывным «Грин». По его словам, в результате ударов здание сгорело полностью. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По одному из населенных пунктов противник нанес порядка 12–13 ударов беспилотниками самолетного типа. Разбирали многоэтажное здание, — сказал военный.

Ранее глава муниципалитета Херсонской области Павел Филипчук заявил, что один человек погиб и еще один получил повреждения в результате обстрела гражданской машины сотрудника Каховской администрации Вооруженными силами Украины. Пострадавший чиновник после оказания помощи находится в стабильном состоянии, добавил он.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что район Новой Каховки, включая остатки разрушенных конструкций Каховской ГЭС, остается одним из самых напряженных участков линии боевого соприкосновения. По его словам, самой станции уже нет и киевским военнослужащим нечего там разрушать.