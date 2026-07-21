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21 июля 2026 в 14:15

Врач ответил, какую смертельную опасность таят препараты для роста мышц

Кардиолог Кондрахин: препараты для роста мышц приводят к инсульту и инфаркту

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Употребление препаратов для увеличения мышечной массы может привести к инсульту и инфаркту, заявил NEWS.ru врач-кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, при наборе веса сосуды испытывают дополнительную нагрузку.

Инсульт и инфаркт — это прямое следствие действия препаратов для увеличения массы. У человека есть только одна возможность нарастить мышцы — это физически их накачать. Но здесь возникает следующая неприятность: люди хотят получить рельеф и прибегают к продукции для роста. Естественно, наши сосуды рассчитаны на определенную площадь поверхности тела. И соответственно, сердце может снабжать кровью только определенное количество массы, — предупредил Кондрахин.

Он подчеркнул, что под воздействием препаратов объем циркулирующей крови остается неизменным, но площадь поверхности тела увеличивается за счет роста мышечной массы. В результате, по словам врача, сердце, рассчитанное на определенный объем перекачиваемой крови, вынуждено работать интенсивнее.

Сердце как мышечный орган начинает испытывать нагрузку и увеличивается. При этом не увеличиваются сосуды, и в результате случается инфаркт. Также при химическом наборе мышечной массы поднимается вес, в результате чего постепенно начинает повышаться давление в головном мозге. Это все рано или поздно приведет к тому, что сосуды будут испытывать дополнительную нагрузку, начнут истончаться и в один прекрасный момент лопнут. Так происходит инсульт, — заключил Кондрахин.

Ранее популярный фитнес-блогер из СНГ Вадим Иванов, известный как do4a, скончался в возрасте 37 лет. При жизни он делился с подписчиками, что пережил два инфаркта, и откровенно рассказывал о своих серьезных проблемах со здоровьем.

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