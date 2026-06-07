Погода в Москве в понедельник, 8 июня: температурные рекорды и жара до +30

Погода в Москве в понедельник, 8 июня: температурные рекорды и жара до +30

В Москве и Московской области завтра, 8 июня, воздух прогреется до +29 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Что еще известно о погоде в столичном регионе и Санкт-Петербурге на понедельник?

Какая погода будет в Москве 8 июня

По словам Евгения Тишковца, в Москве завтра столбики термометров поднимутся до +27 градусов.

«В понедельник ожидается от +27 до +29 градусов, во вторник, среду и в четверг — от +28 до +30 градусов, в пятницу — на градус-другой ниже. При этом пока в столице не выпало ни капли осадков, сегодня, а также в понедельник и вторник дождей также не ожидается. В среду, четверг и пятницу во второй половине появится возможность локальных и непродолжительных дождей и гроз», — отметил синоптик.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в начале следующей недели столбики термометров в столичном регионе могут подниматься до рекордных значений.

«Температура в первой половине недели будет от +24 до +30 градусов. Рекорд для 7 июня — +32,7 градуса, 8 июня — +32,4, 9 июня — +32,1, 10 июня — +30 градусов. Это близко к абсолютному максимуму. 10 июня, поскольку сам рекорд небольшой, он может быть побит», — уточнила метеоролог.

По информации метеорологических сервисов, в Москве в дневные часы столбики термометров устремятся к отметкам +28–30 градусов. Днем осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым, юго-западным. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 8 июня

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июня в Санкт-Петербурге воздух прогреется до +24 градусов.

«8 июня будет переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура днем — от +22 до +24 градусов. Температура воздуха ночью — от +11 до +13 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться», — говорится в прогнозе.

По данным метеосервисов, утром 8 июня воздух прогреется до +13–15 градусов. Ветер будет слабым, северо-западного направления. Во второй половине дня характер погоды существенно не изменится. Столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба. Влажность к вечеру снизится до 65%. Сильных осадков в Северной столице в течение суток не прогнозируется.

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