Песков отреагировал на слова Рубио о поддержке Украины

Россия принимает во внимание заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон «на стороне Украины», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Однако Россия продолжает ценить искренность и политическую волю президента США Дональда Трампа в его стремлении к урегулированию конфликта.

Мы это принимаем во внимание, — сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что в командах естественным образом существуют разные точки зрения. Одни участники, как он отметил, искренне стремятся внести вклад в урегулирование, тогда как другие придерживаются иной позиции. Россия видит, что президент Трамп действительно искренне стремится к завершению конфликта, отметил он.Ранее Песков заявил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел просто передать письмо руководителю России Владимиру Путину, он бы сделал это через мегафон и в стиле Рэмбо . Он добавил, что письмо украинского политика было передано главе государства в обычном служебном порядке.