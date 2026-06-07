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07 июня 2026 в 13:10

Песков отреагировал на слова Рубио о поддержке Украины

Песков: Россия учитывает заявления Рубио о поддержке Штатами Украины

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Россия принимает во внимание заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон «на стороне Украины», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Однако Россия продолжает ценить искренность и политическую волю президента США Дональда Трампа в его стремлении к урегулированию конфликта.

Мы это принимаем во внимание, — сказал Песков.

Он обратил внимание на то, что в командах естественным образом существуют разные точки зрения. Одни участники, как он отметил, искренне стремятся внести вклад в урегулирование, тогда как другие придерживаются иной позиции. Россия видит, что президент Трамп действительно искренне стремится к завершению конфликта, отметил он.

Ранее Песков заявил, что если бы президент Украины Владимир Зеленский хотел просто передать письмо руководителю России Владимиру Путину, он бы сделал это через мегафон и в стиле Рэмбо. Он добавил, что письмо украинского политика было передано главе государства в обычном служебном порядке.
Власть
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Украина
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Марко Рубио
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