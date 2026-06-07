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07 июня 2026 в 12:45

Лингвист назвала бесполезным самое длинное слово, которое читается 3,5 часа

Лингвист МакКинзи сочла бесполезным слово в английском языке из 190 тыс. букв

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Самое длинное слово в английском языке, насчитывающее почти 190 тыс. букв, не имеет практической ценности и не применяется в речи, заявила лингвист Нью-Йоркского университета Лорел МакКинзи в беседе с РИА Новости. Речь идет о химическом названии крупнейшей известной молекулы белка, которое состоит из 189 918 букв. Полное прочтение этого слова может занять 3,5 часа.

Это непрактично. Не могу представить, чтобы такое слово использовали, — указала специалист.

Ученая также усомнилась, что такую конструкцию можно в полной мере считать словом, поскольку по сути это химическая формула. По ее словам, вопрос о том, можно ли подобные образования называть словами, зависит от таких критериев, как значение и необходимость их использования в речи на регулярной основе.

Ранее сообщалось, что в мире существует более 7 тыс. живых языков, но под угрозой исчезновения уже находятся 44% из них. На многих из тех языков, которые еще считаются актуальными, говорят менее 1 тыс. человек. В некоторых странах, например в Уэльсе или Новой Зеландии, местным языкам удалось выжить благодаря культурной или политической автономии.

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