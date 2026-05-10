Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения

Нам известно о более чем 7 тыс. живых языков. Однако поразительные 44% из них сейчас классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, и у многих из них осталось менее тысячи носителей. Концепция «одна страна — один язык» заставляет нас предполагать, что во Франции говорят по-французски, а в Китае — по-китайски, — говорится в материале.

В некоторых странах, пишет издание, например, в Уэльсе или Новой Зеландии, местным языкам удалось выжить благодаря культурной или политической автономии. Однако для большинства сообществ их сохранение требует «огромной решимости и ресурсов». При этом, сказано в статье, 88% населения планеты являются носителями лишь 20 языков, среди которых доминируют английский, китайский и испанский. Как отмечают лингвисты, мигранты уже к третьему поколению полностью переходят на язык страны проживания.

