День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 17:54

Названо пугающее число языков, находящихся под угрозой исчезновения

The Guardian: 44% человеческих языков оказались под угрозой исчезновения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В мире насчитывается более 7 тыс. живых языков, однако под угрозой исчезновения оказались уже 44% из них, пишет британское издание The Guardian со ссылкой на данные языкового справочника Ethnologue. По информации журналистов, на многих из еще актуальных языков говорят менее тысячи человек.

Нам известно о более чем 7 тыс. живых языков. Однако поразительные 44% из них сейчас классифицируются как находящиеся под угрозой исчезновения, и у многих из них осталось менее тысячи носителей. Концепция «одна страна — один язык» заставляет нас предполагать, что во Франции говорят по-французски, а в Китае — по-китайски, — говорится в материале.

В некоторых странах, пишет издание, например, в Уэльсе или Новой Зеландии, местным языкам удалось выжить благодаря культурной или политической автономии. Однако для большинства сообществ их сохранение требует «огромной решимости и ресурсов». При этом, сказано в статье, 88% населения планеты являются носителями лишь 20 языков, среди которых доминируют английский, китайский и испанский. Как отмечают лингвисты, мигранты уже к третьему поколению полностью переходят на язык страны проживания.

Ранее стало известно, что русский язык вновь массово зазвучал на улицах Киева. Как заявил один из украинских TikTok-блогеров, если раньше русский в публичном пространстве был скорее исключением, то теперь, наоборот, украинский язык можно услышать гораздо реже.

Мир
языки
страны
вымирание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кардиолог назвал неочевидного «убийцу» сердца
В Латвии предложили пост министра обороны работающему на Украине полковнику
Среди рассекреченных файлов об НЛО нашли описание странных существ
«Нет никаких сомнений»: Лавров высказался о возрождении нацизма в Европе
Дмитриев предрек скорый конец карьере известного европейского политика
«Тяжелые похороны»: в Калуге простились с чемпионом по многоборью Исаевым
Власти Ирландии захотели вернуть домой украинских беженцев
У школьника остановилось сердце из-за стрельбы военных
Пушков объяснил, почему слова Трампа о вывозе иранского урана нереалистичны
Женщина сорвалась со скалы во время спуска к морю в Крыму
Украинские погранслужбы понесли масштабные потери под Черниговом
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье
В Европе осадили Мерца за угрозы Фицо после визита в Москву
Техников авиации ВСУ бросили в штурмовые «мясорубки» под Харьков
Во Франции забили тревогу из-за хантавируса
Слуцкий назвал «шкурную» причину долгоиграющего конфликта на Украине
Четыре мирных жителя пострадали при атаках ВСУ
Объект «Счастье не за горами» подтопило в Перми
«Покончим с другим»: Трамп сделал громкое заявление о Кубе
Зеленский «толкнул» ВСУ в объятия РФ, индексация пенсий: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.