Биолог рассказал, на каком языке «говорят» кашалоты

Язык кашалотов напоминает человеческий, передает KP.RU слова главного биолога проекта из Карлтоновского университета в Канаде Шейна Геро. Он отметил, что это животные используют своеобразные слова, буквы и фразы.

Кашалоты активно модулируют звук структурированными и воспроизводимыми способами. Это предполагает возможность передачи ими тонких слоев информации, — рассказал Геро.

Всего лингвисты проанализировали 8719 кодовых вокализаций 60 китов за период с 2005 по 2018 год и 3948 вокализаций 15 китов за период с 2014 по 2018 год. Отмечается, что в китовом языке около 200 слов, большинство из которых пока непонятны.

