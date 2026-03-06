Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 19:04

В Шотландии произошел массовый выброс китов на берег

В Шотландии 55 китов выбросились на берег из-за тяжелых родов самки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Шотландии 55 китов выбросились на берег из-за тяжелых родов самки, пишет Independent. Сигнал о происшествии поступил в полицию ранним утром, когда очевидец обнаружил десятки морских животных на пляже Трейг-Мор.

Прибывшие на место сотрудники Британской службы спасения морских животных насчитали 55 особей, 15 из которых были еще живы. Спасательная операция оказалась крайне затруднена из-за удаленности локации, отсутствия устойчивой мобильной связи и штормовой погоды. В итоге удалось вернуть в воду только одно животное.

Первоначально ученые предполагали, что причиной массового выброса могли стать болезни или подводный шум от деятельности человека. Однако вскрытие показало иную картину — все киты были здоровы, без вирусных инфекций и заболеваний.

Разгадку дало обследование одной из самок. Выяснилось, что перед выбрасыванием на берег у нее были затяжные и осложненные роды.

Отмечается, что гринды обладают чрезвычайно сильными социальными связями. Вероятно, вся стая последовала за самкой на мелководье и не смогла самостоятельно вернуться в глубину.

Ранее у датского острова Фане четыре кашалота выбросились на берег. Причины случившегося остались неясными. А прежде в Валенсии на мелководье у яхтенной пристани обнаружили тушу огромного кита. Это оказалась самка финвала — второго по величине животного на планете.

