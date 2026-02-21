Зимняя Олимпиада — 2026
Девятиметрового кита вынесло на берег в Испании

Девятиметровую самку финвала вынесло на берег к пристани в Валенсии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жители Валенсии обнаружили на мелководье у яхтенной пристани тушу огромного кита. Морское млекопитающее весом 6,5 тонны и длиной девять метров оказалось самкой финвала — второго по величине животного на планете после синего кита, пишет Need To Know.

Для того чтобы извлечь погибшее животное из воды и переместить на пристань, спасателям пришлось задействовать подъемный кран. Прибывшие на место ветеринары тщательно осмотрели тушу, однако внешних повреждений, характерных для столкновения с кораблями, не обнаружили. Это исключило одну из наиболее частых причин гибели крупных китов в судоходных водах.

Специалисты изъяли образцы финвала и отправили их в Университет Святого Павла и Университет Комплутенсе в Мадриде. Сотрудники должны установить причину смерти, сообщили в природоохранной службе.

После завершения осмотра и забора проб для лабораторных исследований тушу погрузили на грузовик и отправили на мусоросжигательную станцию. Там проведут кремацию.

Финвалы, которые обычно обитают в открытом океане и редко приближаются к берегам, находятся под угрозой исчезновения. Поэтому каждый случай гибели такого животного вызывает особый интерес у ученых.

Ранее сообщалось, что у берегов Антарктиды впервые в истории зафиксировано появление акулы. Уникальную находку сделала группа австралийских исследователей в районе Южных Шетландских островов.

