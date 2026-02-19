Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 19 февраля 2026 года

19 февраля — 50-й день года в соответствии с григорианским и 37-й — с юлианским календарями. До окончания 2026 года остается 315 дней. Сегодня в календаре есть такие знаковые события, как Всемирный день китов, день рождения города Сургута, премьера «Шербурских зонтиков» и три катастрофы самолетов Boeing. Расскажем, чем еще известен день 19 февраля в мировой истории.

Православные праздники 19 февраля

19 февраля христиане будут отмечать праздник Вукола Телятника. Так славяне называли одного из первых последователей Иоанна Богослова епископа Вукола Смирнского, который считался покровителем новорожденных телят. Поверье такое возникло оттого, что день памяти Вукола обычно совпадает с периодом отела у коров. Известен этот святой и под вторым прозвищем — Вукола Жукола, поскольку телят, родившихся в феврале, на Руси звали жуколами.

К Вуколу Телятнику обращаются с просьбами защитить новорожденных животных. Кроме того, в этот же день крестьяне окуривали хозяйственные постройки, в особенности хлев, пучками сушеного тимьяна. Считалось, что это поможет уберечь телят от болезней и сделать молоко коров жирным и вкусным.

Кроме этого, 19 февраля с тезоименитством можно поздравлять Арсениев, Александров, Василиев, Максимов, Марий, Анатолиев, Марф, Юлианов, Дмитриев, Кристин, Иванов и Март.

Православные праздники 19 февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Какие еще праздники можно отметить 19 февраля 2026 года

19 февраля 2026 года также будут отмечаться следующие праздники:

Всемирный день китов;

День принесения книг в дар;

День шоколада с мятным вкусом;

День орнитологов в России;

Международный день соревнований по перетягиванию каната.

Кроме того, для 19 февраля в 2026 году будет по-прежнему актуален ряд примет, на которые обращали внимание славяне на Руси:

Холода в этот день предвещали скорую весну и жару летом.

Оранжевый цвет неба на рассвете и малиновый закат обещали хорошую погоду.

Отсыревшие листья табака — к снегопадам.

Если собаки закрывают нос лапой во сне — ждите морозов.

Праздники 19 февраля 2026 года Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Какие праздники и памятные даты приходятся на 19 февраля в России и мире

На этот день, как обычно, выпадает множество значимых событий и дат.

1594 год — по указу царя Федора Иоанновича основан город Сургут, один из старейших в современном Ханты-Мансийском автономном округе.

1651 год — по инициативе патриарха Никона была начата церковная реформа, в частности, православные христиане стали должны осенять себя крестным знамением, складывая три, а не два пальца правой руки.

1726 год — высший совещательный орган при главе государства — Верховный тайный совет — был создан в Российской империи по распоряжению Екатерины I.

1793 год — Екатерина II издала указ о разрыве всех связей с охваченной революцией Францией.

1800 год — Наполеон Бонапарт приказал считать своим присутственным местом бывший королевский дворец Тюильри в Париже.

1855 год — во Франции ученый Урбен Леверье впервые в истории составил прогноз погоды.

1878 год — патент на изобретение фонографа был вручен Томасу Эдисону.

1921 год — в Советском Союзе поступил в продажу тираж пилотного номера газеты «Труд».

1954 год — Крымская область была присоединена к Украинской ССР.

1964 год — премьера ленты «Шербурские зонтики» с Катрин Денев.

1985 год — в США отказал двигатель самолета Boeing 747, никто не пострадал. В тот же день в Испании при снижении над летным полем Boeing 727 зацепил антенну, погибли все 148 пассажиров и члены экипажа.

1989 год — в Малайзии произошла авиакатастрофа с участием Boeing 747-200, погибли четыре человека.

2008 год — Фидель Кастро ушел с политической арены.

В этот день родились:

1473 год — польский астроном, автор идеи о том, что все планеты вращаются вокруг Солнца, Николай Коперник.

1525 год — идеолог «тюльпанной лихорадки» в Голландии ботаник Карл Клузиус.

1743 год — создатель нового жанра камерной инструментальной музыки — струнного квартета — виолончелист Луиджи Боккерини.

1873 год — один из основоположников системы охраны материнства и детства, выдающийся педиатр Георгий Сперанский.

1945 год — музыкант Юрий Антонов.

1960 год — второй сын королевы Елизаветы II принц Эндрю, герцог Йоркский.

19 февраля в разные годы мир покинули:

1827 год — автор произведений о попытке Наполеона завоевать Российскую империю, французский дипломат Арман де Коленкур.

1920 год — психиатр Петр Кащенко.

1938 год — один из разработчиков теории чисел математик Эдмунд Ландау.

1951 год — французский писатель Андре Жид.

1980 год — вокалист группы AC/DC Бон Скотт.

1985 год — основоположник движения стахановцев в сфере автомобилестроения кузнец Александр Бусыгин.

1997 год — выдающийся политик Китая Дэн Сяопин.

2016 год — литературный критик Умберто Эко.

2019 год — немецкий дизайнер Карл Лагерфельд.

