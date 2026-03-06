Зимняя Олимпиада — 2026
Закусочный торт «Наполеон» с рыбой — вместо скучных салатов на праздничном столе. Нежный и эффектный: затмит любую шубу

Фото: D-NEWS.ru
Беру готовые слоеные коржи для Наполеона и консервированную рыбу — и собираю закусочный торт, который удивляет и восхищает всех гостей. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для праздничного стола или уютного семейного ужина. Его необычность в том, что хрустящие слоеные коржи пропитываются соусом, но остаются рассыпчатыми, а начинки из рыбы, яиц, моркови и сыра создают идеальный баланс вкусов. Получается обалденная вкуснятина: слои нежного рыбного паштета, мягких овощей и тягучего сыра, пропитанные майонезом и образующие невероятно гармоничное сочетание. Торт выглядит эффектно, а после пропитки становится таким нежным, что буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готовых коржей для Наполеона (несладких), 1–2 банки рыбы в масле (сайра, горбуша или сардина), 4 яйца, 2 моркови, 150 г твердого сыра, 1 луковица, майонез, растительное масло для жарки. Рыбу разомните вилкой, яйца и сыр натрите на крупной тёрке. Морковь натрите и обжарьте, лук нарежьте полукольцами и обжарьте отдельно. Собирайте торт слоями: корж, майонез, рыба; корж, майонез, морковь с луком; корж, майонез, яйца; корж, майонез, сыр; корж, майонез и украсьте крошкой. Не перебарщивайте с майонезом. Уберите в холодильник под плёнкой на 2–3 часа.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

