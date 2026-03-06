Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 15:30

Заворачиваю минтай в лаваш и на сковороду: рыбка получается сочной и нежной, без намёка на сухость

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру тонкий лаваш, филе любой белой рыбы и помидоры — и запекаю сочное, нежное блюдо, о котором раньше и не мечтала. Это гениально простое и невероятно вкусное решение для тех, кто устал от сухого минтая или хека. Секрет в том, что лаваш удерживает влагу, позволяя рыбе томиться в собственном соку и соусе, а лишняя жидкость впитывается, и блюдо не превращается в кашу. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, сочное филе, пропитанное ароматным соусом из сметаны, сливок и горчицы, в обрамлении нежного лаваша и сочных помидоров, под аппетитной сырной корочкой. Никакой сухости, только нежность и восторг!

Для приготовления вам понадобится: 400 г филе белой рыбы (минтай, хек, тилапия), 2 листа тонкого лаваша, 2 помидора, 1 яйцо, 3 ст. ложки сметаны, 100 мл сливок, 40 г сыра, 1 ч. ложка дижонской горчицы, 2 ст. ложки горчичного масла, сушёный орегано, соль и перец. Приготовьте соус из яйца, горчицы, масла, 1 ст. ложки сметаны и специй. Лаваш нарежьте на части, выложите помидоры, затем рыбу, обмакнутую в соус, заверните конверты. В оставшийся соус добавьте сметану, сливки, тёртый сыр, соль и перец. Залейте конверты этой смесью и запекайте 30–35 минут при 180°C. Дайте настояться 10 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
Читайте также
Бюджетный ужин за 15 минут: минтай с луком, сочный хит из простых продуктов
Семья и жизнь
Бюджетный ужин за 15 минут: минтай с луком, сочный хит из простых продуктов
Порционное горячее на 8 Марта из минтая: кручу лодочки из пергамента и запекаю рыбку под цитрусовой шапкой
Общество
Порционное горячее на 8 Марта из минтая: кручу лодочки из пергамента и запекаю рыбку под цитрусовой шапкой
Закусочный торт «Наполеон» с рыбой — вместо скучных салатов на праздничном столе. Нежный и эффектный: затмит любую шубу
Общество
Закусочный торт «Наполеон» с рыбой — вместо скучных салатов на праздничном столе. Нежный и эффектный: затмит любую шубу
Мартовская щука: стратегия охоты на голодного хищника ранней весной
Семья и жизнь
Мартовская щука: стратегия охоты на голодного хищника ранней весной
Как запечь куриное филе в духовке, чтобы было сочным: 9 лучших рецептов
Семья и жизнь
Как запечь куриное филе в духовке, чтобы было сочным: 9 лучших рецептов
минтай
рыба
филе
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Польше создают бесполетную зону на три месяца
Засекреченная карта провидцев: где на Земле можно спастись от Апокалипсиса
В Севастополе объявили воздушную тревогу
Раскрыто, можно ли ориентироваться на фитнес-часы при подсчете калорий
В Якутии приняли меры после гибели местного жителя от стаи собак
Экс-главу компании «Регион» и гендиректора «Толстого» заподозрили в хищении
ФАС возбудила дело против блогера из-за рекламы на YouTube
Офтальмолог рассказала о признаках развития глаукомы
В Краснодаре закрыли небо
На Украине возбудили дело после «похищения» инкассаторов Ощадбанка
Увеличилось число пострадавших в ОАЭ из-за ракетных обстрелов
Раскрыты подробности о забитом до смерти 18-летнем россиянине
США предрекли поражение в войне с главным противником из-за Ирана
Водителя вырезали из кабины после серьезного ДТП на КАД Петербурга
Генетик рассказал о причинах варикозной болезни
Россиянам рассказали, ждать ли дефицита томатов из-за войны в Иране
Экс-нардеп ответил, как переброс дроноводов ВСУ в Иран подкосил Украину
Дочь Ефремова назвала одно преимущество Хабенского перед Богомоловым
«Радиостанция Судного дня» вновь передала загадочное сообщение
«Форум в большом городе» собрал 16,5 миллиона зрителей
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.