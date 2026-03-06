Заворачиваю минтай в лаваш и на сковороду: рыбка получается сочной и нежной, без намёка на сухость

Беру тонкий лаваш, филе любой белой рыбы и помидоры — и запекаю сочное, нежное блюдо, о котором раньше и не мечтала. Это гениально простое и невероятно вкусное решение для тех, кто устал от сухого минтая или хека. Секрет в том, что лаваш удерживает влагу, позволяя рыбе томиться в собственном соку и соусе, а лишняя жидкость впитывается, и блюдо не превращается в кашу. Получается обалденная вкуснятина: мягкое, сочное филе, пропитанное ароматным соусом из сметаны, сливок и горчицы, в обрамлении нежного лаваша и сочных помидоров, под аппетитной сырной корочкой. Никакой сухости, только нежность и восторг!

Для приготовления вам понадобится: 400 г филе белой рыбы (минтай, хек, тилапия), 2 листа тонкого лаваша, 2 помидора, 1 яйцо, 3 ст. ложки сметаны, 100 мл сливок, 40 г сыра, 1 ч. ложка дижонской горчицы, 2 ст. ложки горчичного масла, сушёный орегано, соль и перец. Приготовьте соус из яйца, горчицы, масла, 1 ст. ложки сметаны и специй. Лаваш нарежьте на части, выложите помидоры, затем рыбу, обмакнутую в соус, заверните конверты. В оставшийся соус добавьте сметану, сливки, тёртый сыр, соль и перец. Залейте конверты этой смесью и запекайте 30–35 минут при 180°C. Дайте настояться 10 минут.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.