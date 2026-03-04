Зимняя Олимпиада — 2026
Бюджетный ужин за 15 минут: минтай с луком, сочный хит из простых продуктов

Минтай с луком: простой рецепт Минтай с луком: простой рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Многие обходят минтай стороной, считая его скучным и сухим, но этот рецепт заставит вас влюбиться в него заново.

Возьмите 800 г филе минтая или целые тушки, очистите их от плавников и нарежьте на порционные кусочки шириной по 4 см. Посолите рыбу, добавьте 0,5 ч. л. черного перца и сбрызните соком половины лимона. Очистите 4 крупные луковицы и нарежьте их тонкими полукольцами — лука должно быть действительно много. Разогрейте сковороду с 3 ст. л. растительного масла и обжарьте лук до прозрачности около 5 минут. Добавьте к нему 1 ст. л. сахара для карамелизации и щепотку соли.

Выложите кусочки минтая прямо на луковую массу. Накройте сковороду крышкой, убавьте огонь до минимума и томите рыбу 15 минут. Затем добавьте 100 г сметаны, смешанной с 1 ч. л. горчицы, и аккуратно распределите соус поверх рыбы. Подержите под крышкой еще 10 минут. В самом конце посыпьте блюдо мелко нарубленным укропом и дайте ему постоять пару минут без огня.

  • Совет: чтобы соус стал еще более густым и насыщенным, добавьте в сметану 1 ч. л. муки перед тем, как заливать ею рыбу.

Готовим ленивую тушеную капусту за полчаса: еще один бюджетный ужин.

Анастасия Фомина
А. Фомина
