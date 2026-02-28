Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 15:15

Свиные ребрышки — готовим так, что пальчики оближешь: сочные и пряные

Свиные ребрышки — готовим так, что пальчики оближешь: сочные и пряные Свиные ребрышки — готовим так, что пальчики оближешь: сочные и пряные Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Правильно приготовленные свиные ребрышки — это настоящее гастрономическое удовольствие. Идеально подходят для ужина в кругу семьи или для праздничного стола — мужчины особенно оценят.

Для начала подготовьте маринад: смешайте 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 4 измельченных зубчика чеснока, соль, перец и 1 ч. л. паприки. Можно добавить щепотку острого перца для любителей поострее. Тщательно перемешайте.

1 кг свиных ребрышек промойте, обсушите, разрежьте на порционные куски. Залейте маринадом, обмазывая каждый кусочек. Оставьте минимум на 1 час, а лучше на ночь в холодильнике — так мясо пропитается лучше.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите ребрышки на противень, застеленный фольгой, сверху тоже накройте фольгой, чтобы мясо не пересохло. Запекайте 40 минут, затем снимите верхнюю фольгу, увеличьте температуру до 200°C и готовьте еще 15–20 минут до румяной корочки. Если любите карамельную корочку, смажьте ребрышки медом или маринадом за 10 минут до готовности.

  • Совет: подавайте с запеченным картофелем, свежими овощами или пикантным соусом барбекю — это идеальное дополнение к сочным ребрышкам.

Попробуйте «умный» маринад для ребрышек: поделились секретом идеального блюда.

рецепты
ребрышки
свинина
ужин
простые рецепты
маринады
быстрые рецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники изобрели новую схему обмана с золотыми слитками
Школьника нашли мертвым в Подмосковье
Девочка едва не сварилась в кипятке в детском саду
Атаки Ирана на базы США назвали беспрецедентным вызовом для Пентагона
Росатом прокомментировал безопасность АЭС в Иране
Барщевский назвал коллег из Верховного суда фантастическими людьми
В ГД поставили диагноз властям Киева после слов о переименовании районов РФ
Путин обсудил ситуацию вокруг Ирана на совещании с членами Совбеза
Сенатор рассказал, как Россия поможет Ирану в конфликте с Израилем
В Госдуме сообщили об изменениях в оплате ЖКХ с 1 марта
В Совфеде рассказали, кто еще может присоединиться к ударам по Ирану
Военная база США загорелась в Бахрейне после удара Ирана
Трампа назвали маразматичным дедом
Страны Персидского залива предупредили Иран о последствиях атаки
Над отелем с россиянами сбили ракету
Четвертый месяц зимы: −14, ветер, груды снега — какая погода будет в марте
В Сети появились кадры работы ПВО в небе над Абу-Даби
Женя Малахова раскрыла правду о жизни в чужой квартире
Израиль сорвал ядерную сделку между США и Ираном
Ким Дотком назвал событие, которое положит конец президентству Трампа
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.