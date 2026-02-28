Свиные ребрышки — готовим так, что пальчики оближешь: сочные и пряные

Правильно приготовленные свиные ребрышки — это настоящее гастрономическое удовольствие. Идеально подходят для ужина в кругу семьи или для праздничного стола — мужчины особенно оценят.

Для начала подготовьте маринад: смешайте 3 ст. л. соевого соуса, 2 ст. л. меда, 1 ст. л. горчицы, 4 измельченных зубчика чеснока, соль, перец и 1 ч. л. паприки. Можно добавить щепотку острого перца для любителей поострее. Тщательно перемешайте.

1 кг свиных ребрышек промойте, обсушите, разрежьте на порционные куски. Залейте маринадом, обмазывая каждый кусочек. Оставьте минимум на 1 час, а лучше на ночь в холодильнике — так мясо пропитается лучше.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите ребрышки на противень, застеленный фольгой, сверху тоже накройте фольгой, чтобы мясо не пересохло. Запекайте 40 минут, затем снимите верхнюю фольгу, увеличьте температуру до 200°C и готовьте еще 15–20 минут до румяной корочки. Если любите карамельную корочку, смажьте ребрышки медом или маринадом за 10 минут до готовности.

Совет: подавайте с запеченным картофелем, свежими овощами или пикантным соусом барбекю — это идеальное дополнение к сочным ребрышкам.

