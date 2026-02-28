Зимняя Олимпиада — 2026
Картофельный рай: готовим румяную запеканку без мяса — постный хит

Картофельная запеканка: рецепт Картофельная запеканка: рецепт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Кто сказал, что постная еда должна быть пресной? Эта запеканка с хрустящей корочкой и сочной грибной начинкой докажет обратное, ведь сочетание картофеля и лесных ароматов — это вечная классика, которая нравится абсолютно всем.

Возьмите 1 кг картофеля, очистите его и отварите в подсоленной воде до полной готовности. Пока клубни варятся, мелко нарежьте 500 г шампиньонов и 2 крупные луковицы. Разогрейте сковороду с 3 ст. л. растительного масла и обжаривайте овощи около 10 минут, пока лишняя влага не уйдет, а грибы не станут золотистыми. В конце добавьте в начинку 0.5 ч. л. соли и щепотку черного перца. Слейте воду из кастрюли с картофелем, добавьте 50 мл оливкового масла и разомните овощи в густое однородное пюре.

Смажьте форму для запекания маслом и выложите в нее половину картофельной массы, тщательно разровняв поверхность ложкой. Сверху распределите грибную начинку ровным слоем, а затем укройте ее оставшимся пюре. Для красивого рельефа сделайте на поверхности бороздки обычной вилкой и сбрызните 1 ст. л. подсолнечного масла. Отправляйте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Дождитесь появления плотной золотистой корочки и вынимайте форму. Дайте запеканке немного остыть в течение 10 минут, чтобы она лучше держала форму при нарезке. Подавайте с солеными огурчиками или свежим укропом.

  • Совет: добавьте в картофельное пюре 1 ч. л. куркумы, это придаст вашей запеканке аппетитный ярко-желтый оттенок и легкий пряный аромат.

  • Кстати, картофель при запекании сохраняет больше калия, чем при варке, что делает это блюдо полезным для работы сердца.

рецепты
картофель
запеканка
кулинария
кухня
картошка
простой рецепт
быстрый рецепт
ужин
Анастасия Фомина
А. Фомина
