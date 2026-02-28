Картофельный рай: готовим румяную запеканку без мяса — постный хит

Кто сказал, что постная еда должна быть пресной? Эта запеканка с хрустящей корочкой и сочной грибной начинкой докажет обратное, ведь сочетание картофеля и лесных ароматов — это вечная классика, которая нравится абсолютно всем.

Возьмите 1 кг картофеля, очистите его и отварите в подсоленной воде до полной готовности. Пока клубни варятся, мелко нарежьте 500 г шампиньонов и 2 крупные луковицы. Разогрейте сковороду с 3 ст. л. растительного масла и обжаривайте овощи около 10 минут, пока лишняя влага не уйдет, а грибы не станут золотистыми. В конце добавьте в начинку 0.5 ч. л. соли и щепотку черного перца. Слейте воду из кастрюли с картофелем, добавьте 50 мл оливкового масла и разомните овощи в густое однородное пюре.

Смажьте форму для запекания маслом и выложите в нее половину картофельной массы, тщательно разровняв поверхность ложкой. Сверху распределите грибную начинку ровным слоем, а затем укройте ее оставшимся пюре. Для красивого рельефа сделайте на поверхности бороздки обычной вилкой и сбрызните 1 ст. л. подсолнечного масла. Отправляйте блюдо в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Дождитесь появления плотной золотистой корочки и вынимайте форму. Дайте запеканке немного остыть в течение 10 минут, чтобы она лучше держала форму при нарезке. Подавайте с солеными огурчиками или свежим укропом.

Совет: добавьте в картофельное пюре 1 ч. л. куркумы, это придаст вашей запеканке аппетитный ярко-желтый оттенок и легкий пряный аромат.

Кстати, картофель при запекании сохраняет больше калия, чем при варке, что делает это блюдо полезным для работы сердца.

Посмотрите рецепт постного блюда из фасоли: готовим вкусное лобио.