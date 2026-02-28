Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 09:46

В Афганистане сбили пакистанский самолет и захватили в плен пилота

AN: в афганской провинции сбили пакистанский самолет

Нангархар, Афганистан Нангархар, Афганистан Фото: Hamidullah/XinHua/Global Look Press
Пакистанский самолет сбили в афганской провинции Нангархар, передает портал Ariana news. В материале сказано, что пилот захвачен в плен. Инцидент произошел на фоне сохраняющейся напряженности вдоль линии Дюранда, где в последнее время периодически происходят столкновения между силами безопасности с обеих сторон.

Официальные лица подтвердили, что пилот сбитого самолета был взят в плен живым. Пресс-секретарь не стал вдаваться в подробности обстоятельств крушения самолета и текущего состояния пилота, — сказано в материале.

До этого появилась информация, что афганские силы сбили пакистанский самолет, который вторгся в воздушное пространство страны. Инцидент произошел на границе двух государств.

Ранее афганская армия заявила о ликвидации значительного числа пакистанских военнослужащих в ходе масштабной ответной операции на авиаудары Исламабада. Начальник Генштаба Афганистана Кари Фасихуддина Фитрата подтвердил, что вооруженным силам страны удалось захватить ряд стратегических позиций на границе.

