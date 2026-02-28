Названо число погибших при крушении самолета в Боливии Unitel: падение самолета ВВС Боливии на шоссе унесло жизни 15 человек

В результате крушения самолета ВВС Боливии на шоссе погибли 15 человек, передает Unitel. Еще 12 человек получили ранения.

Глава пожарной службы Павел Товар подтвердил гибель всего экипажа разбившегося борта. На месте трагедии продолжают работать медики и спасатели.

Ранее стало известно, что самолет Hercules, принадлежащий ВВС Боливии, упал в городе Эль-Альто на дорогу, где было в этот момент зафиксировано активное движение транспорта. Самолет врезался в несколько автомобилей, двигавшихся по шоссе, среди поврежденных транспортных средств — общественный и грузовой.

Позже выяснилось: упавший в Боливии самолет перевозил деньги. По данным источника, местные жители пытаются собрать купюры. При этом на месте крушения также присутствуют военные и пожарные. Они пытаются отогнать прохожих с места крушения.

