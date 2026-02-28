Новороссийск тряхнуло от землетрясения

В районе Новороссийска зафиксировали землетрясение магнитудой 3,5, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Интенсивность подземных толчков составила 2-3 балла.

Эпицентр находился в море на глубине около 10 километров. Городские службы работают в штатном режиме. Повреждений инфраструктуры и пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

До этого в Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8. Разрушений и пострадавших нет, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось.

Кроме того, доктор биологических наук профессор кафедры экологии и зоологии факультета биологии и химии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Иванов заявил, что прошедшее в Крыму землетрясение не нанесет серьезного урона экосистеме Азовского моря. Специалист пояснил, что опасность представляют не сами подземные толчки, а их последствия, однако небольшие колебания уровня воды морская среда переносит без ущерба.