25 февраля 2026 в 15:28

Афганистан содрогнулся от мощного землетрясения

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мощное землетрясение зафиксировали на территории Афганистана 25 февраля в 14:12 по московскому времени, об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC). Его магнитуда составила 5,4.

Уточняется, что эпицентр землетрясения находился в регионе Бадахшан, расположенном всего в 26 километрах к северо-западу от села Ишкашим в Таджикистане. При этом подземные толчки дошли до границы между странами. Очаг залегал на глубине 104 километров.

По данным сейсмологов, толчки также ощутили жители Узбекистана. Интенсивность землетрясения в Сурхандарьинской области достигла двух баллов.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов Камчатки. Эпицентр толчков зафиксировали в 235 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сведений о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

До этого в Цунтинском районе Дагестана произошло землетрясение магнитудой 3,8. Разрушений и пострадавших нет, информация от местных жителей не поступала. На поверхности землетрясение не ощущалось.

Афганистан
Узбекистан
Таджикистан
землетрясения
подземные толчки
