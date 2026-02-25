Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:44

Раскрыта схема проституционных «туров» в Москву из страны СНГ

В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Таджикистане женщину задержали по подозрению в вербовке девушек для занятия проституцией в Москве, заявили в пресс-службе МВД страны. По данным следствия, женщина действовала вместе с сообщницей, обещая соотечественницам высокий заработок.

Оперативники МВД задержали 45-летнюю жительницу Хатлонской области, которая с 2023 года вместе с сообщницей заманивала обманом девушек из Таджикистана, обещая им хорошие заработки, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, женщины арендовали две комнаты в одной из московских гостиниц, где собирались организовать притон. Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, предусматривающей от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее стало известно, что украинская модель из Броваров Анастасия Н. подыскивала девушек среди своих знакомых для поездок на остров финансиста Джеффри Эпштейна. Согласно документам, их переписка длилась не менее четырех лет и фигурирует в файлах. Осужденному за сексуальные преступления бизнесмену предлагали около 400 девушек.

