Раскрыта схема проституционных «туров» в Москву из страны СНГ В Таджикистане задержали вербовщицу девушек для проституции в Москве

В Таджикистане женщину задержали по подозрению в вербовке девушек для занятия проституцией в Москве, заявили в пресс-службе МВД страны. По данным следствия, женщина действовала вместе с сообщницей, обещая соотечественницам высокий заработок.

Оперативники МВД задержали 45-летнюю жительницу Хатлонской области, которая с 2023 года вместе с сообщницей заманивала обманом девушек из Таджикистана, обещая им хорошие заработки, — говорится в сообщении.

По информации ведомства, женщины арендовали две комнаты в одной из московских гостиниц, где собирались организовать притон. Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, предусматривающей от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

