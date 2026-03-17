17 марта 2026 в 19:05

«Был убит вчера»: Трамп о смерти Лариджани

Трамп подтвердил убийство Лариджани

Али Лариджани Фото: Oman TV/XinHua/Global Look Press
Секретаря Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани убили 16 марта, заявил президент США Дональд Трамп. Лидер также указал на якобы связь ликвидированного политика с протестами, Белый дом опубликовал трансляцию его выступления.

Их главный человек (Лариджани — NEWS.ru) был убит вчера. Он несет ответственность за убийство протестующих, — заявил Трамп.

До этого убийство Лариджани подтвердил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он отметил, что это было якобы необходимо для смены власти в республике.

Тем временем израильский телеканал N12 сообщил, что одной из целей ударов Армии обороны Израиля по территории Ирана в ночь на 17 марта был Лариджани. Информацию подтвердил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

16 марта Армия обороны Израиля ударила по правительственным зданиям в Тегеране и Ширазе. Кроме того, военные атаковали объекты в Тебризе. Наряду с этим ЦАХАЛ приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана. До наступления армия нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.

