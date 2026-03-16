ЦАХАЛ сделала заявление об операции против «Хезболлы» на юге Ливана Израиль начал точечные наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана

Израильская армия приступила к проведению ограниченных и точечных наземных операций против опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Целью атаки называют усиление передовой линии обороны. Перед вводом своих подразделений в район ЦАХАЛ нанесла удары по целям противника артиллерией и авиацией.

В последние дни подразделения 91-й дивизии начали ограниченные и точечные наземные операции против ключевых опорных пунктов «Хезболлы» на юге Ливана, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Израильские военно-воздушные силы нанесли новую серию ударов по иранской столице. В заявлении военных говорится, что атаке подверглись правительственные объекты в Тегеране.

До этого израильский телеканал «Канал 14» обнародовал в эфире обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне оказались новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи, секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы и командование КСИР.