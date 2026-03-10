Зимняя Олимпиада — 2026
Израиль рассекретил список целей ЦАХАЛ в Иране

Моджтаба Хаменеи оказался в израильском списке целей на территории Ирана

Моджтаба Хаменеи Моджтаба Хаменеи Фото: Saeid Zareian/dpa/Global Look Press
Израильский телеканал «Канал 14» в своем эфире продемонстрировал обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне фигурирует новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи.

Также в показанном списке значатся секретарь Совбеза Али Лариджани и глава судебной системы Голамхосейн Эджеи. Помимо них в перечень попали командующий армией Али Абдуллахи, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и новый глава КСИР Ахмад Вахиди.

Ранее источник, знакомый с планами израильской операции, сообщил, что Тель-Авив стремится к смене политического руководства в Иране, а не к уничтожению страны, и эта цель остается неизменной. По данным газеты, Израиль намерен добиться смены власти в Тегеране без разрушения государственности, однако собеседник не уточнил конкретные механизмы достижения этой цели.

Кроме того, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи иронично выразил благодарность CENTCOM за признание того, что армия США размещает комплексы HIMARS в соседних с Ираном государствах для нанесения ударов по республике, пригрозив уничтожением этих установок. Дипломат подчеркнул, что после подобного признания никто не имеет права предъявлять претензии, если Тегеран нанесет ракетные удары по американским системам, где бы они ни располагались.

