Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:30

Политолог объяснил последствия назначения сына Хаменеи лидером Ирана

Член клуба «Дигория» Варшав: Хаменеи зацементирует политическую систему Ирана

Мужчина держит портрет Моджтабы Хаменеи, нового лидера Ирана и сына бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Мужчина держит портрет Моджтабы Хаменеи, нового лидера Ирана и сына бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер Ирана Моджтаба Хаменеи «зацементирует» политическую систему страны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru член экспертного клуба «Дигория» Михаил Варшав. По словам политолога, новая фигура на вершине власти десятилетиями наращивала влияние за кулисами через связи с Корпусом стражей Исламской революции и поддержку радикального крыла элиты.

Назначение Хаменеи — это первый случай династической передачи власти в Иране с 1979 года. Оно происходит в момент максимальной конфронтации с Западом. Назначение не просто сохраняет статус-кво, оно цементирует ту политическую конструкцию, при которой страна остается главным антагонистом США и Израиля в регионе. Противостояние выходит на новый уровень интенсивности. Хаменеи в отличие от отца никогда не занимал публичных постов, но десятилетиями наращивал влияние за кулисами — через связи с КСИР, участие в подавлении протестов и поддержку радикального крыла элиты. Его приход означает консервацию курса Ирана, — пояснил Варшав.

По его словам, назначение Хаменеи — это четкий сигнал для Соединенных Штатов и Израиля. Политолог отметил, что Иран не единожды демонстрировал готовность к диалогу с Западом, но компромисс так и не был найден. Он добавил, что военная эскалация последних недель консолидировала элиты вокруг фигуры, олицетворяющей наиболее жесткую политическую линию.

Для США и Израиля избрание нового лидера Ирана — это четкий сигнал. Своими требованиями демилитаризации и отказа от обогащения урана они добились обратного эффекта. История повторяется: каждый раз, когда Иран демонстрировал готовность к диалогу, Запад не был готов идти на компромиссы и настаивал на своем. Военная эскалация последних недель, включая удары по иранским объектам и гибель верховного лидера страны [Али Хаменеи], не привела к смене власти. Напротив, она консолидировалась вокруг фигуры, олицетворяющей наиболее жесткую линию, — резюмировал Варшав.

Ранее политолог-международник Елена Супонина заявила, что Моджтаба Хаменеи придерживается политического курса своего отца. Она отметила, что теперь органы исполнительной власти Ирана могут более жестко подавлять протесты.

Иран
Али Хаменеи
Моджтаба Хаменеи
Ближний Восток
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Власти Москвы передумали забирать недвижимость у известного комика
Пьяный мужчина насмерть сбил пожилого пешехода во Владивостоке
Маньяк расправился с двумя женщинами на туристической тропе ради машины
Психолог дал совет, как выплеснуть эмоции во время конфликта
На Украине диспетчер скорой отказалась принимать вызов из-за русского языка
Политолог оценил вероятность окончания ближневосточного конфликта
Жалобы на жизнь, потеря дохода, срок в России: как живет Семен Слепаков
Экс-вице-губернатора Курской области отправили в СИЗО
Волонтеры нашли загадочные следы пропавших в Звенигороде детей
Мужчина пытался устроить пожар рядом с резиденцией канцлера ФРГ
«Нет, не правда»: Песков о «единственном» тупике в украинском конфликте
В России анонсировали испытания дрона-аналога Starlink
Экономист раскрыл, как изменится курс рубля весной 2026 года
Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана
Мерц раскрыл, что его тревожит в иранской войне больше всего
Аналитик рассказал об актуальных ценах на нефть
«Полноценный кризис»: в Европе обеспокоились из-за слов Зеленского
Супруги из Петербурга решили засудить Финляндию
Штрафы, уголовные дела и долги: куда пропал актер Артур Смольянинов
«Русал» может стать спасителем японского автопрома
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.