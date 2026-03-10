Олимпиада и Паралимпиада — 2026
10 марта 2026 в 16:39

Болтон раскрыл, кого могут обвинить в провале операции против Ирана

Болтон: Трамп может обвинить Нетаньяху в провале операции против Ирана

Джон Болтон Джон Болтон Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп может объявить израильского премьера Биньямина Нетаньяху виноватым в возможном провале иранской операции, заявил в интервью Clash Report бывший советник по национальной безопасности Соединенных Штатов Джон Болтон. Он отметил, что глава Белого дома будет всегда считать себя победителем.

Если эта акция против Ирана окажется проигранной, это будет чья-то другая вина, — сказал Болтон.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что США намерены наносить удары по ракетному потенциалу, военно-морским силам и военно-промышленной базе Ирана. По его словам, американские вооруженные силы продолжают реализацию нескольких ключевых военных задач в рамках операции против Ирана.

До этого политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Соединенным Штатам предстоит завершить противостояние с Ираном в качестве проигравшей стороны. Он считает, что на этом фоне Трамп ищет способы выхода из конфликта с наименьшими для себя потерями. Дудаков подчеркнул, что США сталкиваются с нехваткой ракет для систем противовоздушной обороны, включая Patriot и THAAD, запасы которых ограничены.

