Политолог раскрыл, за передачу каких секретных данных Болтона будут судить

Экс-советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джона Болтона могут привлечь к ответственности за возможное разглашение секретной информации, дискредитирующей главу Белого дома, заявил NEWS.ru политолог-американист, научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, политик испытывает личную неприязнь к американскому лидеру и его идеям.

Болтон — враг Трампа и его политики. Его цель была понятной — подорвать и дискредитировать позиции президента, нанести ему имиджевый ущерб, выставить его человеком, который занимает должность, не соответствующую его знаниям и возможностям. Поэтому, конечно, он планомерно пытался и сейчас пытается дискредитировать главу Белого дома по полной программе. Вполне возможно, что он действительно распространял секретную информацию, которая могла бы доказать, что Трамп несостоятелен, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что Болтон является представителем традиционного консерватизма и агрессивного крыла американского истеблишмента. В связи с этим, по его мнению, Трамп стремится избавиться от оппонента.

Вот эти трамповские нововведения, попытки изменить американскую внешнюю и внутреннюю политику, откровенно Болтона раздражали. Болтон — это человек из администрации Джорджа Буша-младшего (экс-президент США. — NEWS.ru), то есть пик могущества американской державы. И очевидно, что Трампа он продолжает ненавидеть, — заключил Блохин.

Ранее сообщалось, что Болтону инкриминируется как минимум 18 случаев неправильного обращения с конфиденциальными данными. Его обвиняют в восьми эпизодах разглашения секретной информации и в десяти случаях незаконного хранения документов.