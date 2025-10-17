Экс-помощника Трампа обвинили в «сливе» сверхсекретных документов

Бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джону Болтону вменяют по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией, заявили в пресс-службе министерства юстиции страны. По данным ведомства, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и в 10 эпизодах незаконного хранения документов.

В ходе расследования выяснилось, что Болтон передавал секретные документы по личной электронной почте и через собственные аккаунты в соцсетях. Материалы содержали гостайну, в том числе о еще не совершенных ВС США операциях. Максимальный срок наказания за каждое из преступлений составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее ФБР обнаружило секретные документы при обыске в офисе Болтона. Они прошли 22 августа в вашингтонском офисе и доме чиновника в Мэриленде. Следователи изъяли документы с грифами «секретно» и «конфиденциально», касающиеся оружия массового уничтожения, представительства США при ООН и стратегических коммуникаций правительства.