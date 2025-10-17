Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 13:07

Экс-помощника Трампа обвинили в «сливе» сверхсекретных документов

Экс-советника Трампа Болтона обвинили в неправильном обращении с документами

Джон Болтон Джон Болтон Фото: Alex Edelman/Consolidated News Photos/Global Look Press

Бывшему помощнику президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джону Болтону вменяют по меньшей мере 18 эпизодов ненадлежащего обращения со сверхсекретной информацией, заявили в пресс-службе министерства юстиции страны. По данным ведомства, его подозревают в восьми случаях передачи секретной информации и в 10 эпизодах незаконного хранения документов.

В ходе расследования выяснилось, что Болтон передавал секретные документы по личной электронной почте и через собственные аккаунты в соцсетях. Материалы содержали гостайну, в том числе о еще не совершенных ВС США операциях. Максимальный срок наказания за каждое из преступлений составляет до 10 лет лишения свободы.

Ранее ФБР обнаружило секретные документы при обыске в офисе Болтона. Они прошли 22 августа в вашингтонском офисе и доме чиновника в Мэриленде. Следователи изъяли документы с грифами «секретно» и «конфиденциально», касающиеся оружия массового уничтожения, представительства США при ООН и стратегических коммуникаций правительства.

США
Джон Болтон
Дональд Трамп
документы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия раскрыла меры защиты депортированных из Латвии граждан
Минобороны сообщило о новых успехах армии после освобождения Приволья
«Население не жалко»: стало известно, на какие провокации способны ВСУ
В России жестко высказались о действиях Латвии против русскоязычных граждан
«Благоприятные результаты»: Су-30 проявили себя на учениях Индии и Британии
Взрывы в Крыму, гибель москвича, смерть военкора: ВСУ атакуют РФ 17 октября
Родителям раскрыли важность школьных каникул
Госпитализация, «роман» с Гордоном, суды с Аршавиным: как живет Барановская
Допрос убившего бойца СВО из ревности россиянина попал на видео
Булыкин заявил, что травма Акинфеева не станет проблемой для ЦСКА
У артиллеристов ВСУ заметили американскую гаубицу времен Второй мировой
Уфолог провел параллель между пропажей Усольцевых и Норфолкским полком
В Еврокомиссии рассказали, есть ли препятствия для поездки Путина в Венгрию
Российская туристка найдена мертвой в турецком отеле
Песков подтвердил открытость России к мирному урегулированию на Украине
Готовим вафельки из тыквы! Идеальный осенний рецепт за 15 минут
Мать рассказал о страданиях сына после отравления набором «Юный химик»
Раскрыто, почему встреча Путина и Трампа станет костью в горле Зеленского
Европу уличили в связанных с Украиной милитаристских амбициях
«Предельно ясно»: Песков о теме Tomahawk в диалоге Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.