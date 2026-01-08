Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 11:00

Белорусская драчена — запеченная пышка из яиц и муки. Проще омлета, а вкус — настоящая домашняя магия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это блюдо — тёплая, почти забытая магия белорусской кухни, простая, как всё гениальное. Драчена напоминает нечто среднее между гигантским омлетом, запеканкой и пышным блином. Её секрет в особой текстуре: хрустящая золотистая корочка скрывает нежную, воздушную и слегка влажную середину. Это идеальный холст для вкуса — будь то классическое сочетание со шкварками или современная версия с сыром и зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 1 стакан (250 мл) молока, 4–5 столовых ложек муки, 100 г свиного сала или бекона, 1 небольшая луковица, соль, перец по вкусу, сливочное масло для формы. Сало нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до вытопленного жира и хрустящих шкварок. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем. Постепенно введите молоко и просеянную муку, тщательно размешивая до консистенции жидкой сметаны. Вмешайте в тесто шкварки с луком и жиром. Разогрейте духовку до 200 °C. Вылейте массу в хорошо смазанную сливочным маслом форму (сковороду или противень) и запекайте 25–30 минут до румяной корочки и пышного подъёма. Подавайте драчену горячей, нарезанной на порции, со сметаной, свежей зеленью или солёными огурцами.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Львов ждет финансовый рывок, а Водолеи откроют тайну: гороскоп на 8 января
Общество
Львов ждет финансовый рывок, а Водолеи откроют тайну: гороскоп на 8 января
Томатный маринад творит с курицей чудеса: рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами
Общество
Томатный маринад творит с курицей чудеса: рецепт запеченной картошки с крылышками и помидорами
Беру 2 яйца и баночку тунца: готовлю быстрые свертки в лаваше или тортилье — простой и вкусный завтрак
Общество
Беру 2 яйца и баночку тунца: готовлю быстрые свертки в лаваше или тортилье — простой и вкусный завтрак
Жульен готовлю по-новому — семья уплетает за обе щеки: собираю в формате пирога и получаю вкусняху
Общество
Жульен готовлю по-новому — семья уплетает за обе щеки: собираю в формате пирога и получаю вкусняху
Быстрый салат «Минутка» из 4 ингредиентов за 10 минут: очень простой рецепт
Семья и жизнь
Быстрый салат «Минутка» из 4 ингредиентов за 10 минут: очень простой рецепт
рецепты
омлеты
кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт ответил, каких перемен в мире ждать при захвате Гренландии США
Брат голливудского актера умер от страшных последствий алкоголизма
Как отучить питомца выпрашивать еду со стола: инструкция
Ученые ответили, когда на Земле начнутся магнитные бури
Убившего лошадь тигра поймали в Приморье
Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни
Минобороны показало кадры с флагом России в освобожденных Подолах
Американские компании побоялись инвестировать в Венесуэлу
«Должны понять»: Туск назвал главную угрозу для НАТО
Почему не работает WhatsApp 8 января: где сбои в России, когда заблокируют
Выигравшие миллионы россияне не забрали свои деньги
«Полноценное вторжение в Россию»: в Госдуме потребовали военный ответ США
В Европе задумались об отправке войск в Гренландию из-за угроз Трампа
В Китае жестко осудили планы Трампа усилить санкционное давление на Россию
Магнитные бури сегодня, 8 января: что завтра, апатия, проблемы с ЖКТ
Более 70 дронов ВСУ пытались пролететь над российским регионом ночью
Девушка после купания в чане на дровах потеряла сознание и посинела
Секрет стройности в тарелке: суп для похудения, который работает
Легко похудеть после праздников: реальные способы вернуть форму без диет
«Поставил перед дилеммой»: в Китае объяснили, как Путин загнал НАТО в тупик
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.