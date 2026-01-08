Белорусская драчена — запеченная пышка из яиц и муки. Проще омлета, а вкус — настоящая домашняя магия

Это блюдо — тёплая, почти забытая магия белорусской кухни, простая, как всё гениальное. Драчена напоминает нечто среднее между гигантским омлетом, запеканкой и пышным блином. Её секрет в особой текстуре: хрустящая золотистая корочка скрывает нежную, воздушную и слегка влажную середину. Это идеальный холст для вкуса — будь то классическое сочетание со шкварками или современная версия с сыром и зеленью.

Для приготовления вам понадобится: 6 яиц, 1 стакан (250 мл) молока, 4–5 столовых ложек муки, 100 г свиного сала или бекона, 1 небольшая луковица, соль, перец по вкусу, сливочное масло для формы. Сало нарежьте мелкими кубиками и обжарьте до вытопленного жира и хрустящих шкварок. Добавьте мелко нарезанный лук и обжарьте до прозрачности. В глубокой миске взбейте яйца с солью и перцем. Постепенно введите молоко и просеянную муку, тщательно размешивая до консистенции жидкой сметаны. Вмешайте в тесто шкварки с луком и жиром. Разогрейте духовку до 200 °C. Вылейте массу в хорошо смазанную сливочным маслом форму (сковороду или противень) и запекайте 25–30 минут до румяной корочки и пышного подъёма. Подавайте драчену горячей, нарезанной на порции, со сметаной, свежей зеленью или солёными огурцами.

