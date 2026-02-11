Олимпиада-2026: последние новости, скандал с украинцами, результаты россиян

В Италии проходит XXV зимняя Олимпиада. В семи дисциплинах принимают участие 13 россиян. Какие известны последние новости об Играх сегодня, 11 февраля? Что за запрет установил МОК для украинцев?

Что за скандал с украинцами произошел на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) запретил украинским спортсменам использовать шлемы с политическими лозунгами.

Скелетонист Владислав Гераскевич хотел использовать шлем с изображением погибших украинских атлетов. Комментируя решение МОК, он заявил, что «для Украины решили установить особые правила» и вышел в запрещенном снаряжении на тренировку. В ответ ведомство рекомендовало участникам Олимпиады концентрироваться на соревнованиях и спорте.

«Олимпийская хартия формулирует правила выражения мнений, мы должны концентрироваться на соревнованиях и спорте, эти правила касаются выражения религиозных и политических взглядов, и они одинаковы для всех», — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

Также Международный олимпийский комитет запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар использовать шлем с политическим лозунгом для выступления на Олимпийских играх. Спортсменка хотела выйти на соревнования в снаряжении с надписью: «Будь смелым, как украинцы».

«Примерно за неделю до Олимпиады мне пришло письмо на почту, что Международный олимпийский комитет считает этот шлем пропагандой, из-за чего я не могу выступать на Играх», — сказала Коцар.

Также МОК обратился к гражданам Украины с предупреждением на фоне возможных акций протеста против российских спортсменов во время Олимпийских игр в Италии.

«К нам обращались после протестов нашей юниорской команды на этапе Кубка Европы и уже предупреждали и просили насчет Олимпийских игр. Чтобы не устраивали никаких акций на Олимпиаде», — заявил Владислав Гераскевич.

Какие результаты показывают россияне на Олимпиаде-2026

В Олимпийских играх в Италии принимают участие 13 российских спортсменов.

Наиболее ожидаемым событием стало участие фигуриста Петра Гуменника в короткой программе после того, как он столкнулся с запретом на использование музыки к фильму «Парфюмер».

В результате спортсмен выступил на Олимпиаде под композицию Waltz 1805 Эдгара Акобяна и вышел на лед первым среди фигуристов. Гуменник допустил ошибку — в каскаде с четверным флипом исполнил вместо тройного двойной тулуп. Он набрал 86,72 балла и расположился на 12-й строчке после короткой программы, гарантировав участие в произвольной программе.

Лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не смогли преодолеть квалификацию в спринте, заняв 36 и 35 место соответственно. Для выхода в четвертьфинал нужно было войти в тридцатку лучших.

Шорт-трекисты Алена Крылова и Иван Посашков не прошли квалификацию на дистанциях 500 и 1000 метров соответственно. 14 февраля Крылова выступит в квалификации на дистанции 1000 метров, Посашков — на 1500 метров.

Дарья Олесик заняла 13 место в соревнованиях женских саней-одиночек. По итогам четырех заездов она показала результат 3 минуты 33,210 секунды.

Как к российским спортсменам относятся на Олимпиаде

Фигурист Петр Гуменник рассказал, что на Олимпиаде все спортсмены приветливые. По его словам, иностранцы проигнорировали якобы существующую рекомендацию не разговаривать с русскими.

«Я боялся, где-то читал, что каким-то сборным сказали не разговаривать с русскими, но оказалось, что никто ничего не послушал. Все очень приветливые, меняются значками, дружба крепкая. Учили меня играть в Counter-Strike, много занятий интересных. Получил кучу подарков», — сказал он в эфире Okko.

