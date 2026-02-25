Трамп примерил олимпийскую золотую медаль и отказался ее возвращать

Президент США Дональд Трамп во время встречи с хоккеистами национальной сборной в Белом доме примерил золотую медаль Олимпийских игр. На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как глава государства получил медаль из рук форварда Мэттью Ткачука и надел себе на шею.

Теперь я ее не верну, — пошутил американский лидер.

Американцы победили канадцев в финале олимпийского турнира в дополнительное время со счетом 2:1. Для команды США эта победа на Играх стала первой за 46 лет. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди и Джек Хьюз, а у проигравших отличился Кейл Макар.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил надежду, что сборные США и РФ по хоккею встретятся на Олимпийских играх — 2030. По его словам, россияне готовы. Также он поздравил американскую сборную с победой на ОИ в Италии.

До этого стало известно, что житель Канады распилил телевизор бензопилой после того, как сборная страны по хоккею проиграла США на Олимпиаде. В Сети завирусился ролик, в котором мужчина не выдержал такого исхода и уничтожил работающую технику.