Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 09:19

Трамп примерил олимпийскую золотую медаль и отказался ее возвращать

Мужская олимпийская хоккейная команда США посетила президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Мужская олимпийская хоккейная команда США посетила президента Дональда Трампа в Овальном кабинете Фото: Official White House/Daniel Torok
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп во время встречи с хоккеистами национальной сборной в Белом доме примерил золотую медаль Олимпийских игр. На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как глава государства получил медаль из рук форварда Мэттью Ткачука и надел себе на шею.

Теперь я ее не верну, — пошутил американский лидер.

Американцы победили канадцев в финале олимпийского турнира в дополнительное время со счетом 2:1. Для команды США эта победа на Играх стала первой за 46 лет. В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди и Джек Хьюз, а у проигравших отличился Кейл Макар.

Ранее первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг выразил надежду, что сборные США и РФ по хоккею встретятся на Олимпийских играх — 2030. По его словам, россияне готовы. Также он поздравил американскую сборную с победой на ОИ в Италии.

До этого стало известно, что житель Канады распилил телевизор бензопилой после того, как сборная страны по хоккею проиграла США на Олимпиаде. В Сети завирусился ролик, в котором мужчина не выдержал такого исхода и уничтожил работающую технику.

Дональд Трамп
медали
Олимпийские игры
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Астрономы зафиксировали на Солнце новую активность
В РПЦ ответили, допустимо ли принимать рыбий жир в Великий пост
В России объяснили причины роста индекса Мосбиржи
Патриарх Кирилл дал совет россиянам в депрессии
Украинский военный раскрыл план обороны Одесской области
«Огромные потери»: в Белгородской области назвали число убитых ВСУ жителей
В России планируют создать чудо-вакцину против рака поджелудочной железы
В Роскачестве провели исследование противогололедных реагентов
Наступление ВС РФ на Харьков 25 февраля: гибель элиты, успехи у Купянска
Туристов на Домбае настиг понос
Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты России
Москвичам пообещали осадки из-за надвигающегося с запада циклона
Стало известно, где могла оказаться пропавшая в Смоленске девочка
Медведчук объяснил стремление Киева стереть историческую память Украины
Житель Владивостока перепутал друга с врагом и задавил насмерть
Устроившего кровавую резню мужчину смогла остановить только пуля
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве полицейских
Убивший семь человек маньяк оказался за решеткой лишь спустя 32 года
Минздрав предложил «перекроить» порядок медицинской помощи детям в России
«Монстр сожрет их первым»: Захарова послала ЕС сигнал о «ядерном» Киеве
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.