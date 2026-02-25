Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 10:25

«Это от лукавого»: патриарх Кирилл дал совет россиянам в депрессии

Патриарх Кирилл заявил о вреде уныния для духовной жизни и психики человека

Патриарх Кирилл Патриарх Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Уныние представляет угрозу для духовной жизни человека и способно навредить психическому состоянию, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на литургии в храме Христа Спасителя. По его словам, эта эмоция снижает активность и меняет качество жизни. Трансляция велась на сайте РПЦ.

Уныние — это очень опасная эмоция, которая снижает уровень человеческой активности и вообще изменяет качество жизни. Находясь в постоянном унынии, человек рискует, — отметил патриарх.

Глава РПЦ добавил, что уныние является греховным состоянием, поскольку невозможно унывать, если человек верит в Бога. Он призвал «сразу ставить пределы» печали.

Когда прикасается к тебе уныние, это от лукавого. Бог никогда не посещает человека унынием. В ответ на молитву Господь дает надежду, — подчеркнул патриарх.

Ранее глава РПЦ заявил, что верующим нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом материальном благополучии. По его словам, на такие просьбы «небо не отвечает». Патриарх объяснил, что истинная молитва должна быть сосредоточена на более важных аспектах человеческого бытия.

