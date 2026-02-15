Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 14:43

«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться

Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться о материальном благополучии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Верующим нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом материальном благополучии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение. По его словам, которые передает РИА Новости, на такие просьбы «небо не отвечает».

Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск — не получится, на такие просьбы небо не ответит, — подчеркнул глава РПЦ.

Он отметил, что истинная молитва должна быть сосредоточена на более важных аспектах человеческого бытия. Патриарх убежден, что просить Божию Матерь следует о самом главном: о жизненном пути, укреплении веры и гармонии в отношениях с родными, близкими, детьми и родителями. Также он призвал верующих не сомневаться во время молитвы.

Ранее сообщалось, что православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне, в этот день категорически не рекомендуется унывать, заниматься тяжелым физическим трудом, генеральной уборкой или стиркой. Это время принято посвящать молитве и общению с близкими.

молитвы
Патриарх Кирилл
РПЦ
верующие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Просроченный обмылок»: Володин указал на расстройство психики Зеленского
В Госдуме раскрыли, что скрывается за нападками Зеленского на Орбана
На Кубани два человека погибли в ДТП
Президент Польши заговорил о ядерном оружии
Появились кадры последствий ДТП с участием вагона и легкового автомобиля
Наступление ВС РФ на Запорожье 15 февраля: полное освобождение, Цветковое
Миллер назвал нынешнюю зиму знаковой для газового рынка Евросоюза
«Миндичгейт» продолжается? Арестован экс-глава Укрэнерго, связи с Зеленским
Экс-биатлонист Шипулин раскрыл, вернет ли медаль с Олимпиады-2014
Раскрыта истинная цель Мюнхенской конференции для Запада
«Нескрываемый бред величия»: Трампу поставили диагноз
«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться
Три ДРГ устроили «маскарад» и попытались зайти в тыл армии России
Миллер заявил о новом антирекорде на газовом рынке Евросоюза
В России планируют ввести новые врачебные должности
В европейской стране впервые с 1960-х годов пройдут учения по эвакуации
Австрийский прыгун лишился олимпийской медали из-за 4 мм
В России доказали, что хлеб в СССР не был дешевле
«Бу-ра-ти-но» принес своему создателю 3 млн рублей
Судьба загадочно исчезнувшей россиянки оказалась трагичной
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.