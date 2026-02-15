«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться

«Небо не ответит»: патриарх Кирилл объяснил, о чем нельзя молиться Патриарх Кирилл призвал верующих не молиться о материальном благополучии

Верующим нельзя молиться об увеличении зарплаты, повышении в должности и другом материальном благополучии, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя на Сретение. По его словам, которые передает РИА Новости, на такие просьбы «небо не отвечает».

Не надо молиться о чем-то таком, что просто неправильно исполнить: увеличь зарплату, помоги стать начальником, помоги купить дом, машину, съездить в отпуск — не получится, на такие просьбы небо не ответит, — подчеркнул глава РПЦ.

Он отметил, что истинная молитва должна быть сосредоточена на более важных аспектах человеческого бытия. Патриарх убежден, что просить Божию Матерь следует о самом главном: о жизненном пути, укреплении веры и гармонии в отношениях с родными, близкими, детьми и родителями. Также он призвал верующих не сомневаться во время молитвы.

Ранее сообщалось, что православные верующие 15 февраля отмечают Сретение Господне, в этот день категорически не рекомендуется унывать, заниматься тяжелым физическим трудом, генеральной уборкой или стиркой. Это время принято посвящать молитве и общению с близкими.