Тиран в рясе: священник девять лет насиловал супругу и бил детей

Мать троих детей Ирина Соловьева в интервью адвокату Евгении Тутушкиной рассказала, как вышла замуж за священника, а в итоге стала заложницей тирана. Прежде чем разорвать отношения с истязателем, женщина родила от него троих детей. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

«Манна небесная»

Ирина признается, что была необычайно рада, когда 22-летний будущий супруг предложил ей замужество. Все прежние ухажеры, по ее словам, не шли ни в какое сравнение по моральным качествам с Владиславом (имя изменено).

«Я понимала, насколько ценный кадр мне достался. Просто манна какая-то небесная. Его надо брать и никому не отдавать, ведь это будущий священник. Он априори не будет ни блудить, ни бить. Он про детей тоже говорил, и я всегда хотела детей», — вспоминает Ирина.

После свадьбы молодожены переехали из Липецка в небольшой город Лебедянь в том же регионе. Но счастливая семейная жизнь не спешила складываться. После рождения первенца обозначивший себя главой семьи супруг приказал жене с младенцем освободить супружескую спальню.

«Он мне сказал, что ему очень ценен его сон. Поначалу он это аргументировал тем, что выполняет очень важную работу — совершает таинство, после которого выходит, причащает людей. Ему нельзя совершить ошибку. А маленький ребенок — это капризы, ночные вставания. Потом ему это все настолько понравилось. Ночами он там любил всякие фильмы посмотреть, самоудовлетворением позаниматься и прочее», — рассказывает Ирина.

Однажды супруга, проснувшись глубокой ночью, обнаружила, что в спальне горит свет. Подумала, что Владислав уснул с включенной лампой, и решила зайти, чтобы погасить освещение. Но обнаружила обнаженного мужа, сидящего перед экраном ноутбука. Мужчина пользовался услугами вебкам-моделей.

«У тебя кривой рот и обвисшая грудь»

Годы шли, а супруг не менялся. По отношению к детям Владислав предпочитал использовать силовые методы воспитания. Так, мужчина однажды избил полуторагодовалую дочь мокрыми колготками за то, что она помочилась около дивана, а не в горшок.

Троих детей Ирина родила с разницей в четыре и два года. Почти всю жизнь в семье женщина провела в декрете, на что не упускал возможности указывать Владислав, чтобы унижать супругу.

«Пытался полностью уничтожить меня как личность, смеялся над моей внешностью. Говорил: „У тебя кривой рот, длинная шея, обвисла грудь после кормления детей“. Пытался показать мне мое ничтожество в плане того, что я восемь лет сижу в декрете, тупею. Не развиваюсь, ничем не интересуюсь, со мной не о чем поговорить, не хочется со мной нигде показываться», — вспоминает женщина слова бывшего мужа.

«Чувствовала себя проституткой»

Хотя Владислав оставил спальную комнату в доме исключительно для себя, Ирина все это время обязана была исполнять все сексуальные прихоти мужа-священника. И многие из них женщине сразу показались недопустимыми для человека воцерковленного. Но муж интерпретировал все в пользу своих желаний.

«Говорил, что он молодой парень, ему хочется всяко разное. Предлагал костюмчики эротические. <...> Потом предлагал видео смотреть, потом их воплощать в супружеской жизни. Также говорил: „Сиди себя удовлетворяй, я буду на это смотреть, мне это очень нравится“. Потом были и игрушки всякого рода. <...> Но для меня это грех и во всех смыслах аморально. Но он аргументировал это, вырывая небольшие фразы из Евангелия. Говорил, что брачное ложе нескверно, что все, что творится в постели у мужа и жены, — это приемлемо: „Хватит вести себя как средневековая монашка“», — делится женщина.

Даже в условиях поста священник не пренебрегал супружеской близостью, а в последние годы сожительства он фактически поработил всю половую свободу своей жены.

«Говорил: „Мне нужно, я молодой мужчина, как бы делай то, что я хочу, то, что я прошу“. А последние пару лет вообще были моменты, когда я чувствовала себя проституткой какой-то», — признается Ирина.

«Думали, поставлю точку в вере»

Если моральное насилие в доме было повседневным, то на физическое Владислав перешел только на пятый год брака — толкнул глубоко беременную жену. Система работала против жертвы: полиция не возбуждала дело, называя это «семейными разборками». Церковь отвечала отписками о «жертвенной любви». Даже подруги Ирины, находясь под влиянием мужа, советовали ей «нести свой крест».

Финансово женщина была полностью зависима: миллионы от спонсоров храма хранились на счетах матери Владислава, имущество оформлялось на третьих лиц. При этом однажды Ирине пришлось буквально умолять мужа на коленях купить дочери очки для сохранения зрения.

Точкой невозврата стало избиение четырехлетнего сына. Женщина поняла: дальше будет только хуже. План побега отсутствовал. В ночь после дня рождения дочери, когда муж вновь проявил агрессию, она собрала детей и уехала в Воронеж.

В новом городе женщине за три дня удалось найти жилье и работу — Ирина устроилась менеджером по продажам.

Прошло три с половиной года после развода. Детям 12, 8 и 6 лет. Бывший муж временно отправлен в монастырь — не за насилие, а за выявленные факты блуда, о чем в епархию сообщила Ирина и что подтвердили другие прихожане.

Алименты мужчина платит нерегулярно. Главная цель женщины сейчас — решить жилищный вопрос через суд, чтобы дети не жили на съемных квартирах. При этом продолжает ходить в храм, водит детей в воскресную школу.

«Мне многие говорили, что думали, что я поставлю точку в вере в православие. Но для меня четкое разделение: он и вера. Он такой тиран в рясе, оборотень под прикрытием. Просто для него это удобная работа была. Он, в принципе, к вере, мне кажется, посредственно относится. А для меня это другая история», — заключает Ирина.

