Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:23

Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину

Автоэксперт Иванов: менять шины нужно при устойчивой плюсовой температуре

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Водителям не следует спешить с переходом на летнюю резину — менять комплект шин нужно при устойчивой температуре выше пяти градусов, заявил ИА «Время Н» автоэксперт Алексей Иванов. По его словам, текущее мартовское потепление в Центральной России обманчиво.

Переходить на летнюю резину стоит тогда, когда среднесуточная температура устойчиво держится выше плюс пяти или семи градусов не менее недели, и ночные заморозки при этом не прогнозируются, — отметил Иванов.

Он добавил, что в средней полосе России в марте может резко вернуться холод — это не редкость. По мнению эксперта, зимняя резина никак не пострадает от нескольких недель эксплуатации при положительной температуре. Жителям центральных регионов он посоветовал менять шины не раньше середины апреля.

Ранее доцент, старший научный сотрудник Московского политеха Юрий Фурлетов заявил, что при выборе летних шин следует учитывать их топливную экономичность, сцепление на влажной дороге и уровень шума. Он также порекомендовал обращать внимание на цену товара и посмотреть в Сети сравнительные обзоры различных типов резины.

водители
автомобилисты
автоэксперты
машины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макрон призвал «семерку» к объединению на фоне кризиса на Ближнем Востоке
Все утонули? Спасатели нашли тело мальчика в Москве-реке, что с остальными
Назван год открытия московской станции «Гольяново»
Востоковед описал последствия наземной операции США в Иране
Раскрыт масштаб разрушений в Брянске после атаки ВСУ
Военэксперт раскрыл, какие проблемы существуют у израильской ПВО
Выяснился неожиданный факт о публикации документов об Эпштейне и Блэре
Барбра Стрейзанд получит почетную награду в Каннах
Ученые оценили, сколько золота люди отправляют на помойку в технике
В Иране пригрозили США нефтяным ударом
Стармер знал о рисках назначения Мандельсона послом в США
«100 метров в секунду»: Иран собирается применить новый вид ракет
Наступление ВС России на Сумы 11 марта: новые рубежи, Червоная Заря
«Надо полностью уничтожать»: как Россия отомстит за зверский обстрел Брянска
Апелляционная жалоба на приговор рэперу Гуфу поступила в суд
Орбан и его семья начали получать угрозы от экс-генерала СБУ
Россиянин-шпион внесен в список террористов
Кэти Перри проиграла жительнице Австралии в 17-летнем суде
Экономист назвал причины возможного ослабления санкций против России
Убийство на 8 Марта: в Ростове муж распотрошил молодую жену
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.