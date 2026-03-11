Автоэксперт призвал водителей не спешить с переходом на летнюю резину Автоэксперт Иванов: менять шины нужно при устойчивой плюсовой температуре

Водителям не следует спешить с переходом на летнюю резину — менять комплект шин нужно при устойчивой температуре выше пяти градусов, заявил ИА «Время Н» автоэксперт Алексей Иванов. По его словам, текущее мартовское потепление в Центральной России обманчиво.

Переходить на летнюю резину стоит тогда, когда среднесуточная температура устойчиво держится выше плюс пяти или семи градусов не менее недели, и ночные заморозки при этом не прогнозируются, — отметил Иванов.

Он добавил, что в средней полосе России в марте может резко вернуться холод — это не редкость. По мнению эксперта, зимняя резина никак не пострадает от нескольких недель эксплуатации при положительной температуре. Жителям центральных регионов он посоветовал менять шины не раньше середины апреля.

Ранее доцент, старший научный сотрудник Московского политеха Юрий Фурлетов заявил, что при выборе летних шин следует учитывать их топливную экономичность, сцепление на влажной дороге и уровень шума. Он также порекомендовал обращать внимание на цену товара и посмотреть в Сети сравнительные обзоры различных типов резины.