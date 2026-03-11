Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Не только для авто: что разрешено делать в подземном паркинге — крутые идеи

Как использовать место в подземном паркинге: что там можно сделать полезного законно Как использовать место в подземном паркинге: что там можно сделать полезного законно Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Паркоместо в подземном паркинге — это отдельный объект недвижимости. Его можно купить, продать, завещать и сдать в аренду. Владелец получает закрытое охраняемое пространство под землей, защищенное от угона, непогоды и посторонних глаз. Но что делать, если машины нет или она появляется редко? Вот тут владельцы и задаются резонным вопросом: а как использовать место в подземном паркинге с умом?

Можно ли использовать место в подземном паркинге не для стоянки? Формально — да, если не нарушать правила дома и не мешать соседям. Никто не обязывает держать там именно автомобиль. Главное — соблюдать противопожарные нормы, не захламлять проезды и не создавать шум.

Кладовка или мини-склад

Самый популярный вариант. Многие просто ставят стеллажи и хранят резину, велосипеды, инструменты, коробки с вещами. Если хочется отгородить пространство — можно возвести легкую металлическую конструкцию. Капитальные стены без согласования с управляющей компанией или ТСЖ возводить нельзя: это уже переустройство общего имущества.

Мастерская

Вполне реально. Верстак, тиски, инструменты — все это размещается без проблем. Важно: работы не должны создавать вибрацию, сильный шум или загрязнять воздух. Вытяжка, розетка, хорошее освещение — и рабочее место готово. Электрику лучше согласовать с УК, чтобы не было претензий.

Не только для авто: что разрешено делать в подземном паркинге — крутые идеи Не только для авто: что разрешено делать в подземном паркинге — крутые идеи Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Автомойка

Здесь сложнее. Мойка требует слива воды, специальной канализации, системы очистки стоков, вентиляции и согласования с десятком инстанций. Без проекта, согласования с УК и разрешения от надзорных органов это незаконно. Плюс соседи вряд ли обрадуются постоянной влажности и запаху химии. И, скорее всего, обустроить мойку в подземном паркинге не получится. Ни одно ТСЖ или УК на такое не пойдут, а пожарный надзор сразу выпишет предписание.

Законность и согласования

Вопрос о том, как использовать место в подземном паркинге без нарушений, решается просто: сообща с обслуживающей ваш дом организацией, а иногда и с разрешения от органов местного самоуправления. Любое переустройство — даже установку шкафа — лучше согласовать с управляющей компанией или ТСЖ, поскольку паркинг находится в составе МКД и подчиняется общим правилам эксплуатации. Самовольные изменения могут стать основанием для штрафа или предписания об устранении.

Еще три законные идеи:

  • велопарковка с зарядкой для электровелосипеда;

  • место для хранения самоката и спортинвентаря;

  • небольшой шоурум или пункт выдачи товаров — если это не противоречит уставу ТСЖ и не мешает соседям.

Главное правило одно: договаривайтесь письменно, соблюдайте противопожарные нормы и не создавайте неудобств соседям. Тогда ваше подземное «владение» будет работать на вас, а не против.

Виктория Семенова
В. Семенова
