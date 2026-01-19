Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 23:00

В Италии раскрыли дату и место похорон легендарного модельера

Похороны основателя модного дома Valentino Гаравани пройдут в пятницу в Риме

Валентино Гаравани в 2008 году Валентино Гаравани в 2008 году Фото: Nancy Kaszerman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В Риме в конце недели состоится прощание с легендарным итальянским кутюрье Валентино Гаравани. Основатель мирового модного дома Valentino скончался на 94-м году жизни в окружении близких в своей римской резиденции, указано в сообщении фонда дизайнера.

Похороны пройдут в пятницу, 23 января, в 11 часов (13 мск) в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели-э-дей-Мартири на площади Республики, — дополнили в фонде.

Перед этим, в среду и четверг, поклониться мастеру смогут все желающие. Прощание пройдет в бутике и культурном центре Valentino на знаменитой Пьяцца-ди-Спанья.

Валентино Гаравани, родившийся в 1932 году, основал свой Дом моды в Риме в 1960 году вместе с партнером Джанкарло Джамметти. За десятилетия он создал одну из самых влиятельных империй стиля, а его фирменный оттенок «красный Валентино» стал синонимом роскоши и итальянской элегантности. Его клиентами были звезды, аристократы и первые леди, а наследие продолжает определять облик высокой моды.

Ранее кинопродюсер Дэйв Боссерт сообщил о кончине американского режиссера и сценариста Роджера Аллерса на 77-м году жизни. Он был известен как один из авторов легендарного мультипликационного фильма «Король Лев». Помимо режиссерской работы, он выступал сценаристом на студии Disney, участвуя в создании популярных картин, таких как «Русалочка» и «Аладдин».

