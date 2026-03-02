Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:36

Девушка помогла мошенникам с организацией «похорон»

Мошенник выманил у девушки 30 тыс. рублей просьбой помочь с похоронами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Саратове 17-летняя девушка стала жертвой мошенника, которого считала знакомым из соцсети, сообщила пресс-служба регионального управления МВД. Злоумышленник убедил ее перевести более 30 тыс. рублей на организацию похорон родственников, которых на самом деле не существовало.

Инцидент произошел после того, как подросток познакомилась в социальной сети с молодым человеком по имени Александр. 8 января он сообщил ей о смерти двух близких родственников и попросил финансовой помощи на погребение. Поддавшись на уловку, девушка совершила несколько переводов на различные счета, общая сумма которых превысила 30 тыс. рублей. После этого мошенник исчез.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса РФ). Расследованием занимается УМВД по Саратову.

Ранее в Иркутске полицейские задержали подозреваемого в карманной краже крупной суммы денег у женщины, которая намеревалась перевести их аферистам. Жительница Ленинского округа лишилась почти 8 млн рублей.

